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У берегов Марокко при столкновении лодки со скалами погибли шесть мигрантов - РИА Новости, 22.07.2023
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07:59 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/lodka-1885639119.html
У берегов Марокко при столкновении лодки со скалами погибли шесть мигрантов
У берегов Марокко при столкновении лодки со скалами погибли шесть мигрантов - РИА Новости, 22.07.2023
У берегов Марокко при столкновении лодки со скалами погибли шесть мигрантов
Шесть мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Марокко, сообщает издание Maghreb Arabe Presse со ссылкой на власти. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T07:59
2023-07-22T07:59
марокко
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Шесть мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Марокко, сообщает издание Maghreb Arabe Presse со ссылкой на власти. "Шесть человек утонули после столкновения катера со скалами из-за сложных погодных условий, высоких волн и неудачного маневра контрабандиста", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что после столкновения порядка 48 человек удалось спастись. Уточняется, что вскоре после получения информации о произошедшем представители местных властей и сотрудники специальных служб выехали на место происшествия, чтобы оказать первую помощь спасшимся мигрантам, а также вытащить тела погибших. В настоящее время ведется подробное расследование с учетом всех обстоятельств дела.
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марокко, в мире
Марокко, В мире
У берегов Марокко при столкновении лодки со скалами погибли шесть мигрантов

MAP: у берегов Марокко при крушении лодки со скалами погибли шесть мигрантов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здания города Шифшавен
Вид на здания города Шифшавен - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здания города Шифшавен. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Шесть мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Марокко, сообщает издание Maghreb Arabe Presse со ссылкой на власти.
«
"Шесть человек утонули после столкновения катера со скалами из-за сложных погодных условий, высоких волн и неудачного маневра контрабандиста", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что после столкновения порядка 48 человек удалось спастись.
Уточняется, что вскоре после получения информации о произошедшем представители местных властей и сотрудники специальных служб выехали на место происшествия, чтобы оказать первую помощь спасшимся мигрантам, а также вытащить тела погибших.
В настоящее время ведется подробное расследование с учетом всех обстоятельств дела.
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