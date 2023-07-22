https://ria.ru/20230722/lodka-1885639119.html

У берегов Марокко при столкновении лодки со скалами погибли шесть мигрантов

У берегов Марокко при столкновении лодки со скалами погибли шесть мигрантов - РИА Новости, 22.07.2023

У берегов Марокко при столкновении лодки со скалами погибли шесть мигрантов

Шесть мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Марокко, сообщает издание Maghreb Arabe Presse со ссылкой на власти. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T07:59

2023-07-22T07:59

2023-07-22T07:59

марокко

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Шесть мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Марокко, сообщает издание Maghreb Arabe Presse со ссылкой на власти. "Шесть человек утонули после столкновения катера со скалами из-за сложных погодных условий, высоких волн и неудачного маневра контрабандиста", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что после столкновения порядка 48 человек удалось спастись. Уточняется, что вскоре после получения информации о произошедшем представители местных властей и сотрудники специальных служб выехали на место происшествия, чтобы оказать первую помощь спасшимся мигрантам, а также вытащить тела погибших. В настоящее время ведется подробное расследование с учетом всех обстоятельств дела.

https://ria.ru/20230722/kater-1885628707.html

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