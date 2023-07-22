https://ria.ru/20230722/krym-1885730299.html

В Красногвардейском районе Крыма возобновили движение поездов

В Красногвардейском районе Крыма возобновили движение поездов - РИА Новости, 22.07.2023

В Красногвардейском районе Крыма возобновили движение поездов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения в Красногвардейском районе. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:54

2023-07-22T19:54

2023-07-22T20:55

происшествия

красногвардейский район

сергей аксенов (политик)

крымская железная дорога

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_0:141:3230:1958_1920x0_80_0_0_fb8ca6cf2089f84c842b87106b840cb0.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения в Красногвардейском районе.Он уточнил, что ранее сегодня движение на этом участке ограничили в целях безопасности.Детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошла из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителей в радиусе пяти километров от склада эвакуировали.Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. В четверг днем ПВО сбила дрон в центральной части полуострова.В ночь до этого украинский БПЛА ударил по поселку Раздольное на северо-западе Крыма. При атаке погибла девочка-подросток.

красногвардейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красногвардейский район, сергей аксенов (политик), крымская железная дорога, чп на крымском мосту