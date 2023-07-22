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Украинские дроны попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 22.07.2023 (обновлено: 12:05 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/krym-1885656123.html
Украинские дроны попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
Украинские дроны попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму - РИА Новости, 22.07.2023
Украинские дроны попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
Украинские военные попытались атаковать дронами инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:17
2023-07-22T12:05
специальная военная операция на украине
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Украинские военные попытались атаковать дронами инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале."Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", — добавил он.Ранее на Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта.Полуостров регулярно подвергается атакам беспилотников. В четверг днем ПВО сбила дрон в центральной части Крыма. В ночь до этого украинский БПЛА ударил по поселку Раздольное на северо-западе полуострова. При атаке погибла девочка-подросток.
https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885293696.html
республика крым
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
Украинские дроны попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму

Аксенов: ВСУ беспилотниками попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Украинские военные попытались атаковать дронами инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.
«
"Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", — добавил он.
Ранее на Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта.
Полуостров регулярно подвергается атакам беспилотников. В четверг днем ПВО сбила дрон в центральной части Крыма.
В ночь до этого украинский БПЛА ударил по поселку Раздольное на северо-западе полуострова. При атаке погибла девочка-подросток.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
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