https://ria.ru/20230722/krym-1885656123.html

Украинские дроны попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму

Украинские дроны попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму - РИА Новости, 22.07.2023

Украинские дроны попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму

Украинские военные попытались атаковать дронами инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:17

2023-07-22T11:17

2023-07-22T12:05

специальная военная операция на украине

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Украинские военные попытались атаковать дронами инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале."Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", — добавил он.Ранее на Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта.Полуостров регулярно подвергается атакам беспилотников. В четверг днем ПВО сбила дрон в центральной части Крыма. В ночь до этого украинский БПЛА ударил по поселку Раздольное на северо-западе полуострова. При атаке погибла девочка-подросток.

https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885293696.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)