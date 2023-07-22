https://ria.ru/20230722/kottedzh-1885721313.html
В Росгвардии раскрыли подробности штурма захваченного под Истрой коттеджа
В Росгвардии раскрыли подробности штурма захваченного под Истрой коттеджа - РИА Новости, 22.07.2023
В Росгвардии раскрыли подробности штурма захваченного под Истрой коттеджа
Потерь среди личного состава при операции по ликвидации вооруженного преступника в поселке под Истрой не допущено, здание обследуют саперы, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:00
2023-07-22T19:00
2023-07-22T19:00
происшествия
истра
истринский район
татьяна витушева
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Потерь среди личного состава при операции по ликвидации вооруженного преступника в поселке под Истрой не допущено, здание обследуют саперы, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. Ранее подмосковное ГУ МВД подтвердило, что преступник, проникший в коттеджный посёлок в Истринском районе, нейтрализован, мужчина игнорировал призывы сдаться и стрелял, в ходе задержания было применено табельное оружие и спецсредства. "В результате слаженных и профессиональных действий потерь среди личного состава не допущено. В настоящее время здание обследуют саперы ОМОН "Русич" подмосковного ГУ Росгвардии, после к работе приступит следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. В субботу неизвестный проник в дом в коттеджном посёлке под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленника блокировали и предприняли меры к его задержанию. Как уточнили в ГУ МВД, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Глава городского округа Татьяна Витушева отмечала, что мужчина психически нездоров.
https://ria.ru/20230722/delo-1885670493.html
истра
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истра, истринский район, татьяна витушева, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Истра, Истринский район, Татьяна Витушева, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
В Росгвардии раскрыли подробности штурма захваченного под Истрой коттеджа
Росгвардия: потерь среди личного состава при ликвидации преступника под Истрой не допущено