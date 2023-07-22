https://ria.ru/20230722/kottedzh-1885690992.html

Силовики начали штурм коттеджа, захваченного преступником в Подмосковье

Силовики начали штурм коттеджа, захваченного преступником в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2023

Силовики начали штурм коттеджа, захваченного преступником в Подмосковье

Силовики штурмуют коттедж в подмосковном городском округе Истра, где забаррикадировался вооружённый мужчина, сообщила глава округа Татьяна Витушева в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:51

2023-07-22T15:51

2023-07-22T16:03

московская область (подмосковье)

истра

происшествия

татьяна витушева

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силовики штурмуют коттедж в подмосковном городском округе Истра, где забаррикадировался вооружённый мужчина, сообщила глава округа Татьяна Витушева в телеграм-канале.По данным ГУМВД, в субботу неизвестный проник в дом в элитном коттеджном посёлке "Шервуд" под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию. Уточнялось, что, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей."Сотрудники СОБР штурмуют домовладение, в котором забаррикадировался злоумышленник. Используется газ", - заявила Витушева.По её словам, сам дом площадью более 1 тысячи квадратных метров ранее был выставлен на продажу за 1 миллиард рублей. Она отметила, что на связь вышла хозяйка дома и сообщила, что налётчика не знает, а сама сейчас находится за границей.Ранее Витушева информировала, что проникший в дом вооруженный мужчина, предположительно, психически нездоров.

https://ria.ru/20230722/vladivostok-1885658683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), истра, происшествия, татьяна витушева