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Силовики начали штурм коттеджа, захваченного преступником в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2023
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15:51 22.07.2023 (обновлено: 16:03 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/kottedzh-1885690992.html
Силовики начали штурм коттеджа, захваченного преступником в Подмосковье
Силовики начали штурм коттеджа, захваченного преступником в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2023
Силовики начали штурм коттеджа, захваченного преступником в Подмосковье
Силовики штурмуют коттедж в подмосковном городском округе Истра, где забаррикадировался вооружённый мужчина, сообщила глава округа Татьяна Витушева в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:51
2023-07-22T16:03
московская область (подмосковье)
истра
происшествия
татьяна витушева
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силовики штурмуют коттедж в подмосковном городском округе Истра, где забаррикадировался вооружённый мужчина, сообщила глава округа Татьяна Витушева в телеграм-канале.По данным ГУМВД, в субботу неизвестный проник в дом в элитном коттеджном посёлке "Шервуд" под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию. Уточнялось, что, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей."Сотрудники СОБР штурмуют домовладение, в котором забаррикадировался злоумышленник. Используется газ", - заявила Витушева.По её словам, сам дом площадью более 1 тысячи квадратных метров ранее был выставлен на продажу за 1 миллиард рублей. Она отметила, что на связь вышла хозяйка дома и сообщила, что налётчика не знает, а сама сейчас находится за границей.Ранее Витушева информировала, что проникший в дом вооруженный мужчина, предположительно, психически нездоров.
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московская область (подмосковье), истра, происшествия, татьяна витушева
Московская область (Подмосковье), Истра, Происшествия, Татьяна Витушева
Силовики начали штурм коттеджа, захваченного преступником в Подмосковье

Силовики начали штурм коттеджа, захваченного вооруженным преступником в подмосковной Истре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль войск Росгвардии
Автомобиль войск Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силовики штурмуют коттедж в подмосковном городском округе Истра, где забаррикадировался вооружённый мужчина, сообщила глава округа Татьяна Витушева в телеграм-канале.
По данным ГУМВД, в субботу неизвестный проник в дом в элитном коттеджном посёлке "Шервуд" под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию. Уточнялось, что, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей.
"Сотрудники СОБР штурмуют домовладение, в котором забаррикадировался злоумышленник. Используется газ", - заявила Витушева.
По её словам, сам дом площадью более 1 тысячи квадратных метров ранее был выставлен на продажу за 1 миллиард рублей. Она отметила, что на связь вышла хозяйка дома и сообщила, что налётчика не знает, а сама сейчас находится за границей.
Ранее Витушева информировала, что проникший в дом вооруженный мужчина, предположительно, психически нездоров.
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