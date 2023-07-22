Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию
Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию в течение трех месяцев
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев, заявил глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.
Ранее Новиков говорил, что на Украине началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции.
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"Чтобы выяснить, кто еще из руководителей центров комплектования злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов. Это сотни руководителей военкоматов. Мы запросили информацию в минобороны... После получения списка каждый из них будет проверен, а также имущество близких родственников", - сказал Новиков в эфире всеукраинского телемарафона.
В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.