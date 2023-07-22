https://ria.ru/20230722/korruptsiya-1885741096.html

Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию

Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию - РИА Новости, 22.07.2023

Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию

Весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев, заявил глава национального агентства по противодействию... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T21:40

2023-07-22T21:40

2023-07-22T21:40

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев, заявил глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков. Ранее Новиков говорил, что на Украине началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. "Чтобы выяснить, кто еще из руководителей центров комплектования злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов. Это сотни руководителей военкоматов. Мы запросили информацию в минобороны... После получения списка каждый из них будет проверен, а также имущество близких родственников", - сказал Новиков в эфире всеукраинского телемарафона. В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию. Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.

https://ria.ru/20230720/uscherb-1885360366.html

https://ria.ru/20230705/oruzhie-1882408296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, александр новиков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины