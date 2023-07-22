Рейтинг@Mail.ru
Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/korruptsiya-1885741096.html
Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию
Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию - РИА Новости, 22.07.2023
Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию
Весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев, заявил глава национального агентства по противодействию... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T21:40
2023-07-22T21:40
в мире
украина
александр новиков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев, заявил глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков. Ранее Новиков говорил, что на Украине началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. "Чтобы выяснить, кто еще из руководителей центров комплектования злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов. Это сотни руководителей военкоматов. Мы запросили информацию в минобороны... После получения списка каждый из них будет проверен, а также имущество близких родственников", - сказал Новиков в эфире всеукраинского телемарафона. В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию. Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.
https://ria.ru/20230720/uscherb-1885360366.html
https://ria.ru/20230705/oruzhie-1882408296.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр новиков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Новиков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию

Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию в течение трех месяцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев, заявил глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.
Ранее Новиков говорил, что на Украине началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В НАБУ назвали ущерб от действий экс-чиновников, закупавших еду для ВСУ
20 июля, 19:48
«
"Чтобы выяснить, кто еще из руководителей центров комплектования злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов. Это сотни руководителей военкоматов. Мы запросили информацию в минобороны... После получения списка каждый из них будет проверен, а также имущество близких родственников", - сказал Новиков в эфире всеукраинского телемарафона.
В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине, пишут СМИ
5 июля, 16:36
 
В миреУкраинаАлександр НовиковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала