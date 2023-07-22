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Журналисты "Известий" пострадали в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 22.07.2023 (обновлено: 15:33 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/korrespondent-1885676767.html
Журналисты "Известий" пострадали в зоне СВО
Журналисты "Известий" пострадали в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2023
Журналисты "Известий" пострадали в зоне СВО
Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги в зоне СВО, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:16
2023-07-22T15:33
специальная военная операция на украине
происшествия
известия
украина
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги в зоне СВО, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей, сообщается на сайте "Известий".Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное."Корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков пострадали 22 июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при обстреле со стороны украинских боевиков. Журналист получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885675447.html
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происшествия, известия, украина, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Известия, Украина, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Журналисты "Известий" пострадали в зоне СВО

Корреспондент "Известий" Польшаков и оператор Шилков пострадали при обстреле в зоне СВО

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги в зоне СВО, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей, сообщается на сайте "Известий".
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное.
"Корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков пострадали 22 июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при обстреле со стороны украинских боевиков. Журналист получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - говорится в публикации.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИзвестияУкраинаОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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