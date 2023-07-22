https://ria.ru/20230722/korrespondent-1885676767.html

Журналисты "Известий" пострадали в зоне СВО

Журналисты "Известий" пострадали в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2023

Журналисты "Известий" пострадали в зоне СВО

Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги в зоне СВО, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:16

2023-07-22T14:16

2023-07-22T15:33

специальная военная операция на украине

происшествия

известия

украина

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги в зоне СВО, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей, сообщается на сайте "Известий".Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное."Корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков пострадали 22 июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при обстреле со стороны украинских боевиков. Журналист получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885675447.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, известия, украина, обстрел группы журналистов в зоне сво