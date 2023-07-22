https://ria.ru/20230722/koran-1885694786.html

Правительство Дании осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене

Правительство Дании осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене - РИА Новости, 22.07.2023

Правительство Дании осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене

Правительство Дании назвало провокацией и осудило сожжение Корана у посольства Ирака в Копенгагене, следует из заявления датских властей. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:09

2023-07-22T16:09

2023-07-22T16:09

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ахмед абуль гейт

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ЦЮРИХ, 22 июл - РИА Новости. Правительство Дании назвало провокацией и осудило сожжение Корана у посольства Ирака в Копенгагене, следует из заявления датских властей. В пятницу члены экстремистской группировки "Датские патриоты" подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг республики. Акция транслировалась в соцсетях. "Правительство Дании осуждает сожжение Корана. Сжигание священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других людей. Это провокационный акт, который ранит многих людей и вносит раскол между различными религиями и культурами", - говорится в заявлении, распространенном в субботу. Как подчеркивается, в Дании существует свобода вероисповедания и многие датские подданные - мусульмане. "Они являются ценной частью населения Дании. Дания подчеркивает, что необходимо уважать свободу выражения мнений и свободу собраний. Дания поддерживает право на протест, но подчеркивает, что он должен оставаться мирным", - говорится в сообщении. В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемой в Швеции акции. Ее участники перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230721/iran-1885512880.html

https://ria.ru/20230720/koran-1885360960.html

https://ria.ru/20230721/koran-1885559598.html

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справки, дания, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, ирак, швеция