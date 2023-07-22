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Правительство Дании осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене - РИА Новости, 22.07.2023
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16:09 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/koran-1885694786.html
Правительство Дании осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене
Правительство Дании осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене - РИА Новости, 22.07.2023
Правительство Дании осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене
Правительство Дании назвало провокацией и осудило сожжение Корана у посольства Ирака в Копенгагене, следует из заявления датских властей. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:09
2023-07-22T16:09
справки
дания
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
ирак
швеция
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ЦЮРИХ, 22 июл - РИА Новости. Правительство Дании назвало провокацией и осудило сожжение Корана у посольства Ирака в Копенгагене, следует из заявления датских властей. В пятницу члены экстремистской группировки "Датские патриоты" подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг республики. Акция транслировалась в соцсетях. "Правительство Дании осуждает сожжение Корана. Сжигание священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других людей. Это провокационный акт, который ранит многих людей и вносит раскол между различными религиями и культурами", - говорится в заявлении, распространенном в субботу. Как подчеркивается, в Дании существует свобода вероисповедания и многие датские подданные - мусульмане. "Они являются ценной частью населения Дании. Дания подчеркивает, что необходимо уважать свободу выражения мнений и свободу собраний. Дания поддерживает право на протест, но подчеркивает, что он должен оставаться мирным", - говорится в сообщении. В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемой в Швеции акции. Ее участники перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230721/iran-1885512880.html
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справки, дания, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, ирак, швеция
Справки, Дания, Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств, Ирак, Швеция
Правительство Дании осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене

Правительство Дании назвало провокацией и осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Коран. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 22 июл - РИА Новости. Правительство Дании назвало провокацией и осудило сожжение Корана у посольства Ирака в Копенгагене, следует из заявления датских властей.
В пятницу члены экстремистской группировки "Датские патриоты" подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг республики. Акция транслировалась в соцсетях.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции
21 июля, 14:39
«
"Правительство Дании осуждает сожжение Корана. Сжигание священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других людей. Это провокационный акт, который ранит многих людей и вносит раскол между различными религиями и культурами", - говорится в заявлении, распространенном в субботу.
Как подчеркивается, в Дании существует свобода вероисповедания и многие датские подданные - мусульмане.
«
"Они являются ценной частью населения Дании. Дания подчеркивает, что необходимо уважать свободу выражения мнений и свободу собраний. Дания поддерживает право на протест, но подчеркивает, что он должен оставаться мирным", - говорится в сообщении.
В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемой в Швеции акции. Ее участники перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его.
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Постпред в Вене назвал акции сожжения Корана в Европе вандализмом
20 июля, 19:54
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
Коран - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Арабские страны осудили осквернение Корана в Швеции
21 июля, 17:14
 
СправкиДанияАхмед Абуль ГейтЛига арабских государствИракШвеция
 
 
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