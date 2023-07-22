https://ria.ru/20230722/koran-1885655319.html

У посольства Ирака в Копенгагене прошла акция с сожжением Корана

У посольства Ирака в Копенгагене прошла акция с сожжением Корана - РИА Новости, 22.07.2023

У посольства Ирака в Копенгагене прошла акция с сожжением Корана

Члены экстремистской группировки "Датские патриоты" (Danske Patrioter) подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, трансляция этой акции велась РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:05

2023-07-22T11:05

2023-07-22T11:30

религия

ирак

швеция

стокгольм (город)

ахмед абуль гейт

лига арабских государств

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ЦЮРИХ, 22 июл — РИА Новости. Члены экстремистской группировки "Датские патриоты" (Danske Patrioter) подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, трансляция этой акции велась в соцсети Facebook*. На кадрах видно, что сперва один из активистов поджег священную книгу мусульман, затем его сторонник истоптал флаг Ирака. В акции, которая проводилась напротив здания посольства, принимали участие не более пяти человек. В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство королевства в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его. В конце июня в шведской столице во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Багдад потребовал от Стокгольма выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства королевства. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230716/oskvernenie-1884422375.html

https://ria.ru/20230721/koran-1885608352.html

https://ria.ru/20230721/iran-1885512880.html

ирак

швеция

стокгольм (город)

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Варвара Скокшина

ирак, швеция, стокгольм (город), ахмед абуль гейт, лига арабских государств