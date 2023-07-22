https://ria.ru/20230722/kompaniya-1885669981.html

На месте лагеря "Вагнера" в Белоруссии зарегистрировали компанию

На месте лагеря "Вагнера" в Белоруссии зарегистрировали компанию - РИА Новости, 22.07.2023

На месте лагеря "Вагнера" в Белоруссии зарегистрировали компанию

В Белоруссии зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", юридическим адресом которого является деревня, где... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:25

2023-07-22T13:25

2023-07-22T13:25

в мире

белоруссия

евгений пригожин

конкорд менеджмент и консалтинг

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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", юридическим адресом которого является деревня, где расположен лагерь группы "Вагнер". Данная информация размещена в госреестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей республики. Согласно открытым данным этого реестра, компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" зарегистрирована 19 июля, её вид деятельности - управление недвижимым имуществом. Юридическим адресом компании является деревня Цель, Осиповичского района Могилевской области - ул. Восточная, дом 2а. По информации местных СМИ, 100%-й владелец нового юрлица - российская компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а руководитель - Евгений Пригожин. По данным открытых источников, российская компания является управляющей компанией ресторанного холдинга, входит в группу компаний Конкорд, совладельцем которых является глава группы "Вагнер". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группе "Вагнер" предложили разместиться в бывших военных городах в Белоруссии, в частности, под Осиповичами. Здесь на территории бывшей воинской части в деревне Цель был разбит палаточный лагерь. Белорусское военное ведомство сообщало в четверг, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.

https://ria.ru/20230721/myatezh-1885393371.html

https://ria.ru/20230720/spetsnaz-1885269525.html

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, евгений пригожин, конкорд менеджмент и консалтинг