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На месте лагеря "Вагнера" в Белоруссии зарегистрировали компанию - РИА Новости, 22.07.2023
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13:25 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/kompaniya-1885669981.html
На месте лагеря "Вагнера" в Белоруссии зарегистрировали компанию
На месте лагеря "Вагнера" в Белоруссии зарегистрировали компанию - РИА Новости, 22.07.2023
На месте лагеря "Вагнера" в Белоруссии зарегистрировали компанию
В Белоруссии зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", юридическим адресом которого является деревня, где... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:25
2023-07-22T13:25
в мире
белоруссия
евгений пригожин
конкорд менеджмент и консалтинг
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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", юридическим адресом которого является деревня, где расположен лагерь группы "Вагнер". Данная информация размещена в госреестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей республики. Согласно открытым данным этого реестра, компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" зарегистрирована 19 июля, её вид деятельности - управление недвижимым имуществом. Юридическим адресом компании является деревня Цель, Осиповичского района Могилевской области - ул. Восточная, дом 2а. По информации местных СМИ, 100%-й владелец нового юрлица - российская компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а руководитель - Евгений Пригожин. По данным открытых источников, российская компания является управляющей компанией ресторанного холдинга, входит в группу компаний Конкорд, совладельцем которых является глава группы "Вагнер". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группе "Вагнер" предложили разместиться в бывших военных городах в Белоруссии, в частности, под Осиповичами. Здесь на территории бывшей воинской части в деревне Цель был разбит палаточный лагерь. Белорусское военное ведомство сообщало в четверг, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.
https://ria.ru/20230721/myatezh-1885393371.html
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в мире, белоруссия, евгений пригожин, конкорд менеджмент и консалтинг
В мире, Белоруссия, Евгений Пригожин, Конкорд менеджмент и консалтинг
На месте лагеря "Вагнера" в Белоруссии зарегистрировали компанию

На месте лагеря ЧВК "Вагнер" в Белоруссии 19 июля зарегистрировали компанию

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 июл - РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", юридическим адресом которого является деревня, где расположен лагерь группы "Вагнер".
Данная информация размещена в госреестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей республики.
Согласно открытым данным этого реестра, компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" зарегистрирована 19 июля, её вид деятельности - управление недвижимым имуществом. Юридическим адресом компании является деревня Цель, Осиповичского района Могилевской области - ул. Восточная, дом 2а.
По информации местных СМИ, 100%-й владелец нового юрлица - российская компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а руководитель - Евгений Пригожин. По данным открытых источников, российская компания является управляющей компанией ресторанного холдинга, входит в группу компаний Конкорд, совладельцем которых является глава группы "Вагнер".
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21 июля, 03:31
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группе "Вагнер" предложили разместиться в бывших военных городах в Белоруссии, в частности, под Осиповичами. Здесь на территории бывшей воинской части в деревне Цель был разбит палаточный лагерь.
Белорусское военное ведомство сообщало в четверг, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.
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В миреБелоруссияЕвгений ПригожинКонкорд менеджмент и консалтинг
 
 
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