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G7 и ЕС попросят Китай о помощи в борьбе с уклонением КНДР от санкций ООН - РИА Новости, 22.07.2023
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05:14 22.07.2023 (обновлено: 05:42 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/kndr-1885634703.html
G7 и ЕС попросят Китай о помощи в борьбе с уклонением КНДР от санкций ООН
G7 и ЕС попросят Китай о помощи в борьбе с уклонением КНДР от санкций ООН - РИА Новости, 22.07.2023
G7 и ЕС попросят Китай о помощи в борьбе с уклонением КНДР от санкций ООН
Страны G7 совместно с ЕС и еще тремя государствами планируют обратиться к руководству Китая с просьбой недопущения уклонения КНДР от санкций ООН при помощи... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T05:14
2023-07-22T05:42
китай
сша
южная корея
чжан цзюнь
петр ильичев
александр мацегора
оон
g7
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страны G7 совместно с ЕС и еще тремя государствами планируют обратиться к руководству Китая с просьбой недопущения уклонения КНДР от санкций ООН при помощи использования китайских территориальных вод, передает агентство Рейтер со ссылкой на попавшую в его распоряжение копию письма. "Мы обеспокоены продолжающимся присутствием многочисленных нефтяных танкеров,... которые используют ваши территориальные воды в бухте Саньша в качестве убежища для облегчения торговли находящимися под санкциями нефтепродуктами в КНДР", - приводит агентство содержание письма, которое должно будет быть отправлено постпреду КНР в ООН Чжан Цзюню. Согласно сообщению, к письму будут приложены спутниковые снимки, "четко указывающие" на то, что подобная практика продолжалась в пределах юрисдикции Китая в 2022 и 2023 годах. Страны также призывают Пекин проверять суда, проходящие в территориальных водах КНР, на наличие контрабандного товара. Экипажу с подобным грузом следует отказывать во всех возможных "услугах", говорится в письме. Южная Корея и США в прошлом году несколько раз пытались принять заявления и резолюции об усилении санкций против Пхеньяна в Совете безопасности ООН. Но Россия и Китай, которые отмечают, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной политикой США и их союзников, каждый раз блокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна, используя свое право постоянных членов СБ ООН. США и Южная Корея уже не раз выражали недовольство действиями РФ и КНР, так как только этот фактор мешает принять новые санкции в отношении Пхеньяна в рамках СБ ООН. В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией. МИД КНДР ранее заявляло, что страна "миролюбиво" проявляет усилия, чтобы предотвратить опасные столкновения на Корейском полуострове и создать стабильную обстановку безопасности в регионе, но "конфронтационная истерика" США мешает это сделать. Шестисторонние переговоры вели в Пекине с 2003 по 2009 год высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи. ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил ранее РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. РФ хочет нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, считает, что текущий кризис закончится разрядкой, заявил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
https://ria.ru/20230722/kndr-1885628204.html
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китай
сша
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китай, сша, южная корея, чжан цзюнь, петр ильичев, александр мацегора, оон, g7, евросоюз, в мире
Китай, США, Южная Корея, Чжан Цзюнь, Петр Ильичев, Александр Мацегора, ООН, G7, Евросоюз, В мире
G7 и ЕС попросят Китай о помощи в борьбе с уклонением КНДР от санкций ООН

Reuters: G7 и ЕС хотят попросить КНР помочь в борьбе с уклонением КНДР от санкций ООН

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страны G7 совместно с ЕС и еще тремя государствами планируют обратиться к руководству Китая с просьбой недопущения уклонения КНДР от санкций ООН при помощи использования китайских территориальных вод, передает агентство Рейтер со ссылкой на попавшую в его распоряжение копию письма.
«
"Мы обеспокоены продолжающимся присутствием многочисленных нефтяных танкеров,... которые используют ваши территориальные воды в бухте Саньша в качестве убежища для облегчения торговли находящимися под санкциями нефтепродуктами в КНДР", - приводит агентство содержание письма, которое должно будет быть отправлено постпреду КНР в ООН Чжан Цзюню.
Согласно сообщению, к письму будут приложены спутниковые снимки, "четко указывающие" на то, что подобная практика продолжалась в пределах юрисдикции Китая в 2022 и 2023 годах.
Страны также призывают Пекин проверять суда, проходящие в территориальных водах КНР, на наличие контрабандного товара. Экипажу с подобным грузом следует отказывать во всех возможных "услугах", говорится в письме.
Южная Корея и США в прошлом году несколько раз пытались принять заявления и резолюции об усилении санкций против Пхеньяна в Совете безопасности ООН. Но Россия и Китай, которые отмечают, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной политикой США и их союзников, каждый раз блокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна, используя свое право постоянных членов СБ ООН. США и Южная Корея уже не раз выражали недовольство действиями РФ и КНР, так как только этот фактор мешает принять новые санкции в отношении Пхеньяна в рамках СБ ООН.
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В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией. МИД КНДР ранее заявляло, что страна "миролюбиво" проявляет усилия, чтобы предотвратить опасные столкновения на Корейском полуострове и создать стабильную обстановку безопасности в регионе, но "конфронтационная истерика" США мешает это сделать.
Шестисторонние переговоры вели в Пекине с 2003 по 2009 год высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи.
ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил ранее РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. РФ хочет нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, считает, что текущий кризис закончится разрядкой, заявил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
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