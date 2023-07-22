https://ria.ru/20230722/kndr-1885634703.html

G7 и ЕС попросят Китай о помощи в борьбе с уклонением КНДР от санкций ООН

G7 и ЕС попросят Китай о помощи в борьбе с уклонением КНДР от санкций ООН - РИА Новости, 22.07.2023

G7 и ЕС попросят Китай о помощи в борьбе с уклонением КНДР от санкций ООН

Страны G7 совместно с ЕС и еще тремя государствами планируют обратиться к руководству Китая с просьбой недопущения уклонения КНДР от санкций ООН при помощи... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T05:14

2023-07-22T05:14

2023-07-22T05:42

китай

сша

южная корея

чжан цзюнь

петр ильичев

александр мацегора

оон

g7

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страны G7 совместно с ЕС и еще тремя государствами планируют обратиться к руководству Китая с просьбой недопущения уклонения КНДР от санкций ООН при помощи использования китайских территориальных вод, передает агентство Рейтер со ссылкой на попавшую в его распоряжение копию письма. "Мы обеспокоены продолжающимся присутствием многочисленных нефтяных танкеров,... которые используют ваши территориальные воды в бухте Саньша в качестве убежища для облегчения торговли находящимися под санкциями нефтепродуктами в КНДР", - приводит агентство содержание письма, которое должно будет быть отправлено постпреду КНР в ООН Чжан Цзюню. Согласно сообщению, к письму будут приложены спутниковые снимки, "четко указывающие" на то, что подобная практика продолжалась в пределах юрисдикции Китая в 2022 и 2023 годах. Страны также призывают Пекин проверять суда, проходящие в территориальных водах КНР, на наличие контрабандного товара. Экипажу с подобным грузом следует отказывать во всех возможных "услугах", говорится в письме. Южная Корея и США в прошлом году несколько раз пытались принять заявления и резолюции об усилении санкций против Пхеньяна в Совете безопасности ООН. Но Россия и Китай, которые отмечают, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной политикой США и их союзников, каждый раз блокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна, используя свое право постоянных членов СБ ООН. США и Южная Корея уже не раз выражали недовольство действиями РФ и КНР, так как только этот фактор мешает принять новые санкции в отношении Пхеньяна в рамках СБ ООН. В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией. МИД КНДР ранее заявляло, что страна "миролюбиво" проявляет усилия, чтобы предотвратить опасные столкновения на Корейском полуострове и создать стабильную обстановку безопасности в регионе, но "конфронтационная истерика" США мешает это сделать. Шестисторонние переговоры вели в Пекине с 2003 по 2009 год высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи. ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил ранее РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. РФ хочет нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, считает, что текущий кризис закончится разрядкой, заявил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

https://ria.ru/20230722/kndr-1885628204.html

https://ria.ru/20230719/koreya-1885011931.html

китай

сша

южная корея

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китай, сша, южная корея, чжан цзюнь, петр ильичев, александр мацегора, оон, g7, евросоюз, в мире