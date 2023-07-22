https://ria.ru/20230722/kitay-1885632948.html

СМИ: пропажа главы МИД КНР сорвала визит в Пекин его британского коллеги

СМИ: пропажа главы МИД КНР сорвала визит в Пекин его британского коллеги - РИА Новости, 22.07.2023

СМИ: пропажа главы МИД КНР сорвала визит в Пекин его британского коллеги

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил свою поездку в Пекин, на это могло повлиять исчезновение из публичного пространства главы МИД... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T04:07

2023-07-22T04:07

2023-07-22T09:28

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил свою поездку в Пекин, на это могло повлиять исчезновение из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Цинь Ган не появлялся на публике уже несколько недель, что вызвало многочисленные спекуляции в СМИ."Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную поездку в Пекин в этом месяце. <...> Почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля", — говорится в сообщении.По словам осведомленных источников, длительное отсутствие Цинь Гана в информационном поле значительно повлияло на планы главы британского МИД. Как заявили два собеседника агентства, это послужило основной причиной переноса поездки. В свою очередь, третий источник сообщил, что отсутствие главы МИД КНР стало "одним из нескольких факторов", на основе которых принималось решение.В настоящий момент Пекин и Лондон рассматривают новые даты визита. МИД Великобритании отказался давать комментарии.В сообщении подчеркивается, что ситуация с отложенным визитом Клеверли в Пекин является примером того, как исчезновение министра иностранных дел Китая "отражается на геополитике". Ранее издание Politico сообщило, что глава МИД Британии Клеверли впервые за более чем пять лет может посетить Китай. Тогда один из высокопоставленных чиновников заявил, что МИД королевства рассматривает возможность проведения встречи в конце июля. Позже Клеверли лично подтвердил данные планы.В начале июля стало известно, что власти Китая отменили визит в страну главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который должен был состояться 10 июля. В Пекине, как сообщало агентство Блумберг, он должен был провести переговоры с Цинь Ганом и другими чиновниками.

https://ria.ru/20230602/kitay-1875850117.html

https://ria.ru/20230720/kitay-1885224104.html

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пекин, великобритания, китай, джеймс клеверли, politico, цинь ган, риши сунак, в мире