https://ria.ru/20230722/istra-1885739579.html

У ликвидированного под Истрой мужчины были гранаты и зажигательные смеси

У ликвидированного под Истрой мужчины были гранаты и зажигательные смеси - РИА Новости, 22.07.2023

У ликвидированного под Истрой мужчины были гранаты и зажигательные смеси

У ликвидированного в коттедже под Истрой мужчины было автоматическое оружие, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T21:21

2023-07-22T21:21

2023-07-22T21:21

происшествия

жилье

истринский район

истра

татьяна витушева

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. У ликвидированного в коттедже под Истрой мужчины было автоматическое оружие, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. Ранее подмосковное ГУ МВД подтвердило, что преступник, проникший в коттеджный посёлок в Истринском районе, нейтрализован, мужчина игнорировал призывы сдаться и стрелял, в ходе задержания было применено табельное оружие и спецсредства. "В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси", - говорится в сообщении. В субботу неизвестный проник в дом в коттеджном посёлке под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленника блокировали и предприняли меры к его задержанию. Как уточнили в ГУ МВД, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Глава городского округа Татьяна Витушева отмечала, что мужчина психически нездоров.

https://ria.ru/20230722/istra-1885688618.html

https://ria.ru/20230703/zalozhniki-1881912105.html

истринский район

истра

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происшествия, жилье, истринский район, истра, татьяна витушева, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)