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У ликвидированного под Истрой мужчины были гранаты и зажигательные смеси - РИА Новости, 22.07.2023
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21:21 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/istra-1885739579.html
У ликвидированного под Истрой мужчины были гранаты и зажигательные смеси
У ликвидированного под Истрой мужчины были гранаты и зажигательные смеси - РИА Новости, 22.07.2023
У ликвидированного под Истрой мужчины были гранаты и зажигательные смеси
У ликвидированного в коттедже под Истрой мужчины было автоматическое оружие, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T21:21
2023-07-22T21:21
происшествия
жилье
истринский район
истра
татьяна витушева
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. У ликвидированного в коттедже под Истрой мужчины было автоматическое оружие, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. Ранее подмосковное ГУ МВД подтвердило, что преступник, проникший в коттеджный посёлок в Истринском районе, нейтрализован, мужчина игнорировал призывы сдаться и стрелял, в ходе задержания было применено табельное оружие и спецсредства. "В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси", - говорится в сообщении. В субботу неизвестный проник в дом в коттеджном посёлке под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленника блокировали и предприняли меры к его задержанию. Как уточнили в ГУ МВД, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Глава городского округа Татьяна Витушева отмечала, что мужчина психически нездоров.
https://ria.ru/20230722/istra-1885688618.html
https://ria.ru/20230703/zalozhniki-1881912105.html
истринский район
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происшествия, жилье, истринский район, истра, татьяна витушева, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Истринский район, Истра, Татьяна Витушева, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
У ликвидированного под Истрой мужчины были гранаты и зажигательные смеси

У ликвидированного под Истрой мужчины были гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси

© РИА НовостиОбстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
© РИА Новости
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. У ликвидированного в коттедже под Истрой мужчины было автоматическое оружие, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
Ранее подмосковное ГУ МВД подтвердило, что преступник, проникший в коттеджный посёлок в Истринском районе, нейтрализован, мужчина игнорировал призывы сдаться и стрелял, в ходе задержания было применено табельное оружие и спецсредства.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Глава Истры рассказала о мужчине, проникшем в частный дом в Подмосковье
Вчера, 15:36
"В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси", - говорится в сообщении.
В субботу неизвестный проник в дом в коттеджном посёлке под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленника блокировали и предприняли меры к его задержанию. Как уточнили в ГУ МВД, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Глава городского округа Татьяна Витушева отмечала, что мужчина психически нездоров.
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ПроисшествияЖильеИстринский районИстраТатьяна ВитушеваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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