МВД подтвердило ликвидацию вооруженного преступника в Истре
МВД сообщило о ликвидации захватившего коттедж в подмосковной Истре вооруженного мужчины
© РИА НовостиОбстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
© РИА Новости
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики ликвидировали вооруженного мужчину, проникшего в коттеджный поселок в подмосковной Истре, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Как уточнили в ведомстве, преступник игнорировал призывы сдаться и вел стрельбу в направлении сотрудников правоохранительных органов.
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"Было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого применены табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован", — говорится в сообщении.
Ранее о ликвидации злоумышленника сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Сегодня неизвестный проник в дом в коттеджном поселке под Истрой и попытался взять людей в заложники. Когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, вышел неизвестный в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием".
По данным СК, забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому, а также стрелял из окон по силовикам. Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава городского округа Татьяна Витушева уточняла, что преступник психически нездоров.