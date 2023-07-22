https://ria.ru/20230722/istra-1885711972.html

МВД подтвердило ликвидацию вооруженного преступника в Истре

МВД подтвердило ликвидацию вооруженного преступника в Истре - РИА Новости, 22.07.2023

МВД подтвердило ликвидацию вооруженного преступника в Истре

Силовики ликвидировали вооруженного мужчину, проникшего в коттеджный поселок в подмосковной Истре, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:37

2023-07-22T17:37

2023-07-22T23:57

московская область (подмосковье)

истринский район

происшествия

истра

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики ликвидировали вооруженного мужчину, проникшего в коттеджный поселок в подмосковной Истре, сообщается на сайте "МВД Медиа".Как уточнили в ведомстве, преступник игнорировал призывы сдаться и вел стрельбу в направлении сотрудников правоохранительных органов. "Было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого применены табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован", — говорится в сообщении.Ранее о ликвидации злоумышленника сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.Сегодня неизвестный проник в дом в коттеджном поселке под Истрой и попытался взять людей в заложники. Когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, вышел неизвестный в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием".По данным СК, забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому, а также стрелял из окон по силовикам. Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава городского округа Татьяна Витушева уточняла, что преступник психически нездоров.

https://ria.ru/20230722/zakhvatchik-1885700505.html

московская область (подмосковье)

истринский район

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), истринский район, происшествия, истра