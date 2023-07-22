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МВД подтвердило ликвидацию вооруженного преступника в Истре - РИА Новости, 22.07.2023
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17:37 22.07.2023 (обновлено: 23:57 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/istra-1885711972.html
МВД подтвердило ликвидацию вооруженного преступника в Истре
МВД подтвердило ликвидацию вооруженного преступника в Истре - РИА Новости, 22.07.2023
МВД подтвердило ликвидацию вооруженного преступника в Истре
Силовики ликвидировали вооруженного мужчину, проникшего в коттеджный поселок в подмосковной Истре, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:37
2023-07-22T23:57
московская область (подмосковье)
истринский район
происшествия
истра
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики ликвидировали вооруженного мужчину, проникшего в коттеджный поселок в подмосковной Истре, сообщается на сайте "МВД Медиа".Как уточнили в ведомстве, преступник игнорировал призывы сдаться и вел стрельбу в направлении сотрудников правоохранительных органов. &quot;Было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого применены табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован&quot;, — говорится в сообщении.Ранее о ликвидации злоумышленника сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.Сегодня неизвестный проник в дом в коттеджном поселке под Истрой и попытался взять людей в заложники. Когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, вышел неизвестный в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием".По данным СК, забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому, а также стрелял из окон по силовикам. Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава городского округа Татьяна Витушева уточняла, что преступник психически нездоров.
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истринский район
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московская область (подмосковье), истринский район, происшествия, истра
Московская область (Подмосковье), Истринский район, Происшествия, Истра
МВД подтвердило ликвидацию вооруженного преступника в Истре

МВД сообщило о ликвидации захватившего коттедж в подмосковной Истре вооруженного мужчины

© РИА НовостиОбстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
© РИА Новости
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики ликвидировали вооруженного мужчину, проникшего в коттеджный поселок в подмосковной Истре, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Как уточнили в ведомстве, преступник игнорировал призывы сдаться и вел стрельбу в направлении сотрудников правоохранительных органов.
«

"Было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого применены табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован", — говорится в сообщении.

Ранее о ликвидации злоумышленника сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Сегодня неизвестный проник в дом в коттеджном поселке под Истрой и попытался взять людей в заложники. Когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, вышел неизвестный в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием".
По данным СК, забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому, а также стрелял из окон по силовикам. Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава городского округа Татьяна Витушева уточняла, что преступник психически нездоров.
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