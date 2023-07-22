https://ria.ru/20230722/istra-1885708312.html

Источник: силовики ликвидировали преступника, захватившего коттедж в Истре

Источник: силовики ликвидировали преступника, захватившего коттедж в Истре - РИА Новости, 22.07.2023

Источник: силовики ликвидировали преступника, захватившего коттедж в Истре

Вооруженный преступник, который забаррикадировался в коттеджном поселке на западе Подмосковья, ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:24

2023-07-22T17:24

2023-07-22T17:29

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженный преступник, который забаррикадировался в коттеджном поселке на западе Подмосковья, ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, стрельбы не слышно уже больше часа.В субботу неизвестный проник в дом в коттеджном посёлке под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленника блокировали и предприняли меры к его задержанию. Как уточняет ГУ МВД, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Глава городского округа Татьяна Витушева отметила, что мужчина психически нездоров.

https://ria.ru/20230722/zakhvatchik-1885700505.html

истра

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, истра, московская область (подмосковье)