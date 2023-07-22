Источник: силовики ликвидировали преступника, захватившего коттедж в Истре
Силовики ликвидировали вооруженного преступника, захватившего коттедж в подмосковной Истре
© РИА НовостиОбстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
© РИА Новости
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженный преступник, который забаррикадировался в коттеджном поселке на западе Подмосковья, ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, стрельбы не слышно уже больше часа.
В субботу неизвестный проник в дом в коттеджном посёлке под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленника блокировали и предприняли меры к его задержанию. Как уточняет ГУ МВД, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Глава городского округа Татьяна Витушева отметила, что мужчина психически нездоров.