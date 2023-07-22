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Источник: силовики ликвидировали преступника, захватившего коттедж в Истре - РИА Новости, 22.07.2023
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17:24 22.07.2023 (обновлено: 17:29 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/istra-1885708312.html
Источник: силовики ликвидировали преступника, захватившего коттедж в Истре
Источник: силовики ликвидировали преступника, захватившего коттедж в Истре - РИА Новости, 22.07.2023
Источник: силовики ликвидировали преступника, захватившего коттедж в Истре
Вооруженный преступник, который забаррикадировался в коттеджном поселке на западе Подмосковья, ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:24
2023-07-22T17:29
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженный преступник, который забаррикадировался в коттеджном поселке на западе Подмосковья, ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, стрельбы не слышно уже больше часа.В субботу неизвестный проник в дом в коттеджном посёлке под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленника блокировали и предприняли меры к его задержанию. Как уточняет ГУ МВД, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Глава городского округа Татьяна Витушева отметила, что мужчина психически нездоров.
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Влада Копылова
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происшествия, истра, московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье)
Источник: силовики ликвидировали преступника, захватившего коттедж в Истре

Силовики ликвидировали вооруженного преступника, захватившего коттедж в подмосковной Истре

© РИА НовостиОбстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
© РИА Новости
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженный преступник, который забаррикадировался в коттеджном поселке на западе Подмосковья, ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, стрельбы не слышно уже больше часа.
В субботу неизвестный проник в дом в коттеджном посёлке под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленника блокировали и предприняли меры к его задержанию. Как уточняет ГУ МВД, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Глава городского округа Татьяна Витушева отметила, что мужчина психически нездоров.
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре
Вчера, 16:42
 
ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)
 
 
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