https://ria.ru/20230722/istra-1885668899.html
В Подмосковье неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники
В Подмосковье неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники - РИА Новости, 22.07.2023
В Подмосковье неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники
В доме в коттеджном поселке Шервуд деревни Воронино под Истрой неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:12
2023-07-22T13:12
2023-07-22T15:49
московская область (подмосковье)
истра
происшествия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В доме в коттеджном поселке Шервуд деревни Воронино под Истрой неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области."Сегодня в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Истра поступило сообщение от сотрудников частной охранной организации о том, что в одном из коттеджных поселков неизвестный проник в частный дом", — рассказали в ведомстве.Для проверки информации на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, сейчас там работают сотрудники полиции и других силовых органов. Когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Он заставил полицейского и сотрудника ЧОПа зайти в дом, где попытался удерживать их, но им удалось покинуть здание."Дом блокирован, принимаются меры к задержанию злоумышленника и установлению его мотивов", — указали в ГУ МВД.Как уточнили в Следственном комитете, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому и стрелял в сторону сотрудников из окон.СК возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.По словам главы Истры Татьяны Витушевой, злоумышленник попытался взломать дом. Налетчик представился Вячеславом, действовал в одиночку и вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов."Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири", — добавила она.Позже Витушева сообщила, что силовики приступили к штурму здания.
https://ria.ru/20230618/astana-1879015733.html
https://ria.ru/20230330/proisshestviya-1861826218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), истра, происшествия
Московская область (Подмосковье), Истра, Происшествия
В Подмосковье неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники
В коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
В доме в коттеджном поселке Шервуд деревни Воронино под Истрой неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники, сообщили
в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«
"Сегодня в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Истра поступило сообщение от сотрудников частной охранной организации о том, что в одном из коттеджных поселков неизвестный проник в частный дом", — рассказали в ведомстве.
Для проверки информации на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, сейчас там работают сотрудники полиции и других силовых органов.
Когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Он заставил полицейского и сотрудника ЧОПа зайти в дом, где попытался удерживать их, но им удалось покинуть здание.
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"Дом блокирован, принимаются меры к задержанию злоумышленника и установлению его мотивов", — указали в ГУ МВД.
Как уточнили в Следственном комитете, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому и стрелял в сторону сотрудников из окон.
СК возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
По словам главы Истры Татьяны Витушевой, злоумышленник попытался взломать дом. Налетчик представился Вячеславом, действовал в одиночку и вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов.
«
"Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири", — добавила она.
Позже Витушева сообщила, что силовики приступили к штурму здания.
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