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"Скандал". В Киеве забили тревогу из-за истерики Зеленского
"Скандал". В Киеве забили тревогу из-за истерики Зеленского - РИА Новости, 22.07.2023
"Скандал". В Киеве забили тревогу из-за истерики Зеленского
Поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене поставило под угрозу отношения страны с Западом и поддержку от него, заявил бывший... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:49
2023-07-22T09:49
2023-07-22T10:31
в мире
украина
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владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене поставило под угрозу отношения страны с Западом и поддержку от него, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."То, что совершил Зеленский, — это огромный дипломатический скандал", — указал политолог.По его словам, недавние действия украинского лидера вызывают тревогу и сомнения в его способностях руководить: он без всякого объяснения уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко и жестко нахамил министру обороны Соединенного Королевства Бену Уоллесу. Оба они, как утверждает бывший советник, много сделали для его страны, и подобная истерика поставит под угрозу отношения Украины с ее союзниками, а в скором времени и вовсе лишит всякой поддержки. Он предположил, что Зеленский находится на грани психического срыва."Дальше известно, что может быть — крах. Он все ближе и ближе", — предупредил Соскин.Зеленский в пятницу уволил посла в Великобритании Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь.
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в мире, украина, великобритания, киев, владимир зеленский, олег соскин, вадим пристайко
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вадим Пристайко
"Скандал". В Киеве забили тревогу из-за истерики Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского может разрушить отношения Украины с Западом