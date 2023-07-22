https://ria.ru/20230722/ierusalim-1885666527.html

Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму

Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму - РИА Новости, 22.07.2023

Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму

Тысячи людей к полудню субботы подошли к Иерусалиму в рамках марша протеста против судебной реформы правительства, движение по шоссе между Тель-Авивом и... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T12:56

2023-07-22T12:56

2023-07-22T12:56

в мире

иерусалим

израиль

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ИЕРУСАЛИМ, 22 июл - РИА Новости. Тысячи людей к полудню субботы подошли к Иерусалиму в рамках марша протеста против судебной реформы правительства, движение по шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом затруднено, передает корреспондент РИА Новости. Марш протеста начался несколько дней назад, когда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. На обочинах трассы 1, соединяющей Тель-Авив и Иерусалим, стоят сотни машин протестующих, которые прибыли для участия в марше. Колонна протестующих растянулась на несколько километров. На шоссе дежурит полиция и машины с водометными установками. Протестующие не перекрыли дорогу, но заняли правую полосу, что привело к образованию многокилометровой пробки несмотря на шаббат и сниженный трафик. По оценкам организаторов протестов, в марше принимают участие порядка 20 тысяч человек. Протестующие направляются к зданию парламента (Кнессета), где на следующей неделе может быть окончательно принят один из самых спорных законопроектов в рамках судебной реформы. Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства. В среду комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Биньямина Нетаньяху.

https://ria.ru/20230719/razgon-1884972503.html

https://ria.ru/20230718/reforma-1884951113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле