Рейтинг@Mail.ru
Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/ierusalim-1885666527.html
Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму
Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму - РИА Новости, 22.07.2023
Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму
Тысячи людей к полудню субботы подошли к Иерусалиму в рамках марша протеста против судебной реформы правительства, движение по шоссе между Тель-Авивом и... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T12:56
2023-07-22T12:56
в мире
иерусалим
израиль
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885666189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_469e82bb6de2a4dc38c376e4dfa3988c.jpg
ИЕРУСАЛИМ, 22 июл - РИА Новости. Тысячи людей к полудню субботы подошли к Иерусалиму в рамках марша протеста против судебной реформы правительства, движение по шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом затруднено, передает корреспондент РИА Новости. Марш протеста начался несколько дней назад, когда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. На обочинах трассы 1, соединяющей Тель-Авив и Иерусалим, стоят сотни машин протестующих, которые прибыли для участия в марше. Колонна протестующих растянулась на несколько километров. На шоссе дежурит полиция и машины с водометными установками. Протестующие не перекрыли дорогу, но заняли правую полосу, что привело к образованию многокилометровой пробки несмотря на шаббат и сниженный трафик. По оценкам организаторов протестов, в марше принимают участие порядка 20 тысяч человек. Протестующие направляются к зданию парламента (Кнессета), где на следующей неделе может быть окончательно принят один из самых спорных законопроектов в рамках судебной реформы. Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства. В среду комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Биньямина Нетаньяху.
https://ria.ru/20230719/razgon-1884972503.html
https://ria.ru/20230718/reforma-1884951113.html
иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885666189_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_efdbe5a2b0fc79b83a644dec31d10be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму

Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля подошли к Иерусалиму

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAДемонстранты во время многодневного марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим
Демонстранты во время многодневного марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Демонстранты во время многодневного марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 22 июл - РИА Новости. Тысячи людей к полудню субботы подошли к Иерусалиму в рамках марша протеста против судебной реформы правительства, движение по шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом затруднено, передает корреспондент РИА Новости.
Марш протеста начался несколько дней назад, когда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города.
На обочинах трассы 1, соединяющей Тель-Авив и Иерусалим, стоят сотни машин протестующих, которые прибыли для участия в марше. Колонна протестующих растянулась на несколько километров. На шоссе дежурит полиция и машины с водометными установками. Протестующие не перекрыли дорогу, но заняли правую полосу, что привело к образованию многокилометровой пробки несмотря на шаббат и сниженный трафик.
По оценкам организаторов протестов, в марше принимают участие порядка 20 тысяч человек. Протестующие направляются к зданию парламента (Кнессета), где на следующей неделе может быть окончательно принят один из самых спорных законопроектов в рамках судебной реформы.
Драки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих
19 июля, 04:03
Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства.
В среду комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Биньямина Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
СМИ: Нетаньяху заявил Байдену о намерении довести судебную реформу до конца
18 июля, 21:16
 
В миреИерусалимИзраильБиньямин НетаньяхуПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала