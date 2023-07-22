Тысячи протестующих против судебной реформы подошли к Иерусалиму
Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля подошли к Иерусалиму
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAДемонстранты во время многодневного марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим
Демонстранты во время многодневного марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим
ИЕРУСАЛИМ, 22 июл - РИА Новости. Тысячи людей к полудню субботы подошли к Иерусалиму в рамках марша протеста против судебной реформы правительства, движение по шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом затруднено, передает корреспондент РИА Новости.
Марш протеста начался несколько дней назад, когда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города.
На обочинах трассы 1, соединяющей Тель-Авив и Иерусалим, стоят сотни машин протестующих, которые прибыли для участия в марше. Колонна протестующих растянулась на несколько километров. На шоссе дежурит полиция и машины с водометными установками. Протестующие не перекрыли дорогу, но заняли правую полосу, что привело к образованию многокилометровой пробки несмотря на шаббат и сниженный трафик.
По оценкам организаторов протестов, в марше принимают участие порядка 20 тысяч человек. Протестующие направляются к зданию парламента (Кнессета), где на следующей неделе может быть окончательно принят один из самых спорных законопроектов в рамках судебной реформы.
Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства.
В среду комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Биньямина Нетаньяху.