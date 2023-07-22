https://ria.ru/20230722/gretsiya-1885644671.html

Метеорологи назвали волну жары в Греции худшей с 1987 года

Метеорологи назвали волну жары в Греции худшей с 1987 года - РИА Новости, 22.07.2023

Метеорологи назвали волну жары в Греции худшей с 1987 года

Нынешняя волна жары в Греции станет самой длительной с 1987 года, когда аномальная жара стояла 12 дней, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T09:13

2023-07-22T09:13

2023-07-22T09:13

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АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. Нынешняя волна жары в Греции станет самой длительной с 1987 года, когда аномальная жара стояла 12 дней, сообщает греческое общественное телевидение ERT. "В стране началась длительная жара, метеорологи предупреждают об особенно высоких температурах, а власти дают гражданам инструкции по защите. Одиннадцать дней подряд столбик термометра не падал даже ночью. Спутники НАСА фиксируют температуру, и средняя температура за последние 72 часа в Греции составляет 35,6 градуса. Страна - как одна большая теплица. Люди ищут каплю прохлады на пляжах, кондиционеры работают на полную мощность, вентиляторы снова в моде, а бутылки с водой стали предметом необходимостью", - сообщил телеканал. Это самая сильная волна жары с 1987 года, сказал директор Национальной метеорологической службы EMY Антонис Лалос. "На данный момент, за исключением двух-трех дней, не было июльских ветров мельтеми (сезонные северные ветры), июль статистически является месяцем с наибольшим количеством мельтеми и преобладанием очень высоких температур. Сейчас температуры, беспрецедентные по продолжительности для нашей страны, и кажется, что будет побит рекорд 1987 года, когда в течение примерно 12-13 дней температуры были очень высокими. Сейчас продолжительность жары будет намного больше", — сказал Лалос. В Греции летом температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов, а 40-градусная жара обычно держится не дольше четырех-пяти дней. Национальная метеослужба Греции считает жарой погоду, когда максимальная температура превышает 39 градусов по Цельсию, минимальная - выше 26 градусов, и такая погода наблюдается на обширной территории в течение не менее трех дней. По оценке специалистов, жара в 1987 году была самой "убийственной" - она стояла 12 дней, с 17 по 28 июля. В Афинах восемь дней было 41-44 градуса жары. По официальным данным, тогда от жары умерли 1,3 тысячи человек, а по неофициальным – более полутора тысяч человек. Все археологические памятники на всей территории Греции, включая знаменитый Акрополь, будут закрыты из-за сильной жары с 12 часов дня до 17.30. Жители за городом бегут на пляжи, чтобы искупаться в море, многие предпочитают проводить время, занимаясь водными видами спорта, отмечает ERT. В пятницу самые высокие температуры дня были зафиксированы в Ханье на Крите, где термометр показывал 42,6 градуса по Цельсию, в Фивах ртутный столбик достиг 42,2, а в Лутраки - 42,1 градуса. "Из-за высоких температур с 8 до 18 часов в бассейне Аттики 10 человек получили тепловые удары. В четверг на острове Эвбея 46-летний курьер по доставке еды умер от теплового удара. Несмотря на строгие рекомендации и решение министерства о защите работников на открытом воздухе с 12.00 до 16.00, многие вынуждены продолжать работать в тяжелых условиях", - сообщил ERT. На выходных ожидается усиление жары с температурой до 44-45 градусов. В понедельник и вторник сильные северные ветры освежат северную и восточную Грецию, а в среду и четверг будут зафиксированы новые рекордно высокие температуры. Жара закончится в конце недели, сообщил телеканал прогноз погоды. Между тем пресс-служба правительства Греции распространила памятки министерства здравоохранения с указанием симптомов теплового удара и инструкциями по оказанию первой помощи, а также рекомендации по поведению в жаркую погоду.

https://ria.ru/20230721/zhara-1885618390.html

https://ria.ru/20230719/turtsiya-1885105825.html

https://ria.ru/20230721/pogoda-1885522992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция, афины, крит (остров), наса