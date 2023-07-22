https://ria.ru/20230722/fotokor-1885732699.html

Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского доставили в Симферополь

Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского доставили в Симферополь - РИА Новости, 22.07.2023

Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского доставили в Симферополь

Фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, получившего ранения при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, привезли в Симферополь,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T20:37

2023-07-22T20:37

2023-07-22T21:26

симферополь

в мире

здоровье - общество

запорожская область

ростислав журавлев

вооруженные силы украины

обстрел группы журналистов в зоне сво

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СИМФЕРОПОЛЬ , 22 июл — РИА Новости. Фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, получившего ранения при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, привезли в Симферополь, передает корреспондент агентства.Как уточняется, пострадавшего доставили в больницу скорой помощи № 6. По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей.Ранее сегодня ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе российских журналистов в Запорожской области. При этом погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне спецоперации. Ранения разной степени тяжести получили Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для ударов по населенным пунктам в Запорожской области.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над Журавлевым понесут наказание. Кроме того, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, подчеркнула она.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885691835.html

https://ria.ru/20230722/zhurnalisty-1885722758.html

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Раненный фотокор Михальчевский в больнице Симферополя Раненного в Запорожской области фотокора РИА Новости Михальчевского доставили в Симферополь в больницу, передает корреспондент РИА Новости 2023-07-22T20:37 true PT0M28S

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симферополь, в мире, здоровье - общество, запорожская область, ростислав журавлев, вооруженные силы украины, обстрел группы журналистов в зоне сво