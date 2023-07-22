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Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского доставили в Симферополь - РИА Новости, 22.07.2023
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20:37 22.07.2023 (обновлено: 21:26 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/fotokor-1885732699.html
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского доставили в Симферополь
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского доставили в Симферополь - РИА Новости, 22.07.2023
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского доставили в Симферополь
Фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, получившего ранения при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, привезли в Симферополь,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T20:37
2023-07-22T21:26
симферополь
в мире
здоровье - общество
запорожская область
ростислав журавлев
вооруженные силы украины
обстрел группы журналистов в зоне сво
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СИМФЕРОПОЛЬ , 22 июл — РИА Новости. Фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, получившего ранения при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, привезли в Симферополь, передает корреспондент агентства.Как уточняется, пострадавшего доставили в больницу скорой помощи № 6. По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей.Ранее сегодня ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе российских журналистов в Запорожской области. При этом погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне спецоперации. Ранения разной степени тяжести получили Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для ударов по населенным пунктам в Запорожской области.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над Журавлевым понесут наказание. Кроме того, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, подчеркнула она.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885691835.html
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РИА Новости
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Раненный фотокор Михальчевский в больнице Симферополя
Раненного в Запорожской области фотокора РИА Новости Михальчевского доставили в Симферополь в больницу, передает корреспондент РИА Новости
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симферополь, в мире, здоровье - общество, запорожская область, ростислав журавлев, вооруженные силы украины, обстрел группы журналистов в зоне сво
Симферополь, В мире, Здоровье - Общество, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Вооруженные силы Украины, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского доставили в Симферополь

Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского доставили в больницу в Симферополе

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ , 22 июл — РИА Новости. Фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, получившего ранения при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, привезли в Симферополь, передает корреспондент агентства.
Как уточняется, пострадавшего доставили в больницу скорой помощи № 6. По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин
Вчера, 15:56
Ранее сегодня ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе российских журналистов в Запорожской области. При этом погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне спецоперации. Ранения разной степени тяжести получили Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.
Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для ударов по населенным пунктам в Запорожской области.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над Журавлевым понесут наказание. Кроме того, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, подчеркнула она.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
Случаи гибели российских журналистов во время вооруженных конфликтов в мире
Вчера, 19:15
 
СимферопольВ миреЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьРостислав ЖуравлевВооруженные силы УкраиныОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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