https://ria.ru/20230722/forum-1885665525.html

Молодежный форум ПФО "iВолга" собрал две тысячи участников под Самарой

Молодежный форум ПФО "iВолга" собрал две тысячи участников под Самарой - РИА Новости, 22.07.2023

Молодежный форум ПФО "iВолга" собрал две тысячи участников под Самарой

Церемония открытия молодежного образовательного форума Приволжского федерального округа "iВолга" состоялась 21 июля на Мастрюковской поляне под Самарой, форум... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T12:39

2023-07-22T12:39

2023-07-22T12:39

дмитрий азаров

самарская область

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Церемония открытия молодежного образовательного форума Приволжского федерального округа "iВолга" состоялась 21 июля на Мастрюковской поляне под Самарой, форум собрал более 2 тысяч участников, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. На открытии форума к участникам обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что молодежный форум "iВолга" на самарской земле вновь показал рекорды — 32 тысячи заявок, и только 2 тысячи счастливчиков стали его участниками. "Форум проходит здесь, на самарской земле, по поручению нашего национального лидера президента страны Владимира Владимировича Путина. И конечно же, благодарность полномочному представителю президента страны в Приволжском федеральном округе Игорю Анатольевичу Комарову. Без его участия, без его сопровождения форума он бы просто не был возможен. Желаю всем участникам форума успехов. Здесь будут победители, которые представят наилучшим образом свои проекты и получат грантовую поддержку, но здесь точно не будет проигравших. Вы все получите новый опыт, новые знания", - обратился к участникам глава региона. Азаров отметил, что на поляну форума уже приезжают авторитетные спикеры: депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители общества "Знание". "Авторитетные компетентные спикеры со всей страны съедутся сюда, чтобы повстречаться с вами, чтобы узнать больше о происходящем в стране от вас, услышать ваши предложения и проекты и чтобы поделиться своим опытом. Очень важным итогом "iВолги" всегда является настоящая дружба талантливых креативных ребят, настоящих патриотов родины, которые съезжаются со всей нашей великой страны", - заявил глава региона. Отдельно губернатор Самарской области подчеркнул патриотическую составляющую форума. Многие ребята, в предыдущие годы приезжавшие на форум в качестве участников, сегодня защищают Родину в рядах российской армии в зоне СВО. "Знаю, что ни на один день на форуме мы не забудем о наших героях - защитниках Отечества, благодаря кому мы имеем возможность собраться под мирным небом и обсуждать текущие планы и задачи, перспективные проекты, трудиться и созидать. Конечно, наши герои защитники делают все для того, чтобы у нас была такая возможность. Каждый день мы вспомним их здесь, каждый день мы будем думать о том, как помочь им, и пусть с этого форума вынесем новые проекты и предложения и по поддержке наших военнослужащих, нашей армии и, конечно же, семей наших героев", - подчеркнул глава региона. Тема форума в 2023 году – "Организация событий": все мероприятия программы будут посвящены ей. Участников традиционно ждут научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, круглые столы, межрегиональные спортивные соревнования. Собственные проектные инициативы участники смогут представить на грантовом конкурсе Росмолодежи.

https://ria.ru/20230721/pobediteli-1885607502.html

https://ria.ru/20230720/sotrudnichestvo-1885363540.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий азаров, самарская область