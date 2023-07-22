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СМИ: ФБР неправомерно искало информацию об американских законодателях
СМИ: ФБР неправомерно искало информацию об американских законодателях - РИА Новости, 22.07.2023
СМИ: ФБР неправомерно искало информацию об американских законодателях
Агенты ФБР в рамках слежки искали информацию об американских законодателях, сообщает Washington Post. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T02:11
2023-07-22T02:11
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Агенты ФБР в рамках слежки искали информацию об американских законодателях, сообщает Washington Post. "Сотрудники ФБР неправомерно искали в информации зарубежной слежки фамилии американского сенатора и сенатора штата", - пишет издание со ссылкой на судебные документы уполномоченной вести дела о зарубежном наблюдении инстанции. Другой сотрудник бюро запрашивал номер социального страхования судьи штата, которого шеф муниципальной полиции обвинил в нарушении прав человека, сообщает издание. Как говорится в сообщении, судебный документ не содержит фамилий законодателей и не раскрывает их партийную принадлежность, но указывает, что оба запроса пришлись на июнь прошлого года. "Согласно документу, аналитик, проводивший поиск, располагал информацией о том, что иностранная разведка нацелилась на законодателей. Но департамент минюста по нацбезопасности счел, что такой поиск не соответствовал стандартам ФБР", - сообщает газета. "Раскрытие этой информации может и дальше осложнить усилия администрации по обновлению основной шпионской программы, которая уже встретила противодействие обеих партий", - говорится в сообщении. Там отмечается, что речь идет о разделе 702 закона о внешней разведке, который открывает правоохранительным структурам доступ к электронным письмам и другим сообщениям.
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фбр, в мире
СМИ: ФБР неправомерно искало информацию об американских законодателях
WP: ФБР искало информацию об американских законодателях в базе данных зарубежной слежки
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости.
Агенты ФБР в рамках слежки искали информацию об американских законодателях, сообщает Washington Post
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"Сотрудники ФБР неправомерно искали в информации зарубежной слежки фамилии американского сенатора и сенатора штата", - пишет издание со ссылкой на судебные документы уполномоченной вести дела о зарубежном наблюдении инстанции.
Другой сотрудник бюро запрашивал номер социального страхования судьи штата, которого шеф муниципальной полиции обвинил в нарушении прав человека, сообщает издание.
Как говорится в сообщении, судебный документ не содержит фамилий законодателей и не раскрывает их партийную принадлежность, но указывает, что оба запроса пришлись на июнь прошлого года.
"Согласно документу, аналитик, проводивший поиск, располагал информацией о том, что иностранная разведка нацелилась на законодателей. Но департамент минюста по нацбезопасности счел, что такой поиск не соответствовал стандартам ФБР", - сообщает газета.
"Раскрытие этой информации может и дальше осложнить усилия администрации по обновлению основной шпионской программы, которая уже встретила противодействие обеих партий", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что речь идет о разделе 702 закона о внешней разведке, который открывает правоохранительным структурам доступ к электронным письмам и другим сообщениям.
Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена