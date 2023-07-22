https://ria.ru/20230722/ekstremisty-1885657244.html
В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"*
В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"* - РИА Новости, 22.07.2023
В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"*
В Москве пресекли деятельность ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по столице и области. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:27
2023-07-22T11:27
2023-07-22T12:23
происшествия
москва
россия
таблиги джамаат
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Москве пресекли деятельность ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по столице и области."ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москва пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*", — заявили в ведомстве.Силовики задержали в Московском регионе девять участников организации, у них обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания.Следственный комитет возбудил против злоумышленников уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.Правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20230706/terakty-1882599002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, таблиги джамаат, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, Таблиги Джамаат, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"*
УФСБ: в московском регионе задержали девять участников "Таблиги Джамаат"*
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Москве пресекли деятельность ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по столице и области.
«
"ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москва пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*", — заявили в ведомстве.
Силовики задержали в Московском регионе девять участников организации, у них обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания.
Следственный комитет возбудил против злоумышленников уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.
Правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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