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В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"* - РИА Новости, 22.07.2023
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11:27 22.07.2023 (обновлено: 12:23 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/ekstremisty-1885657244.html
В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"*
В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"* - РИА Новости, 22.07.2023
В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"*
В Москве пресекли деятельность ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по столице и области. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:27
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происшествия
москва
россия
таблиги джамаат
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Москве пресекли деятельность ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по столице и области.&quot;ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москва пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации &quot;Таблиги Джамаат&quot;*&quot;, — заявили в ведомстве.Силовики задержали в Московском регионе девять участников организации, у них обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания.Следственный комитет возбудил против злоумышленников уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.Правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия.* Террористическая организация, запрещена в России.
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происшествия, москва, россия, таблиги джамаат, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, Таблиги Джамаат, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"*

УФСБ: в московском регионе задержали девять участников "Таблиги Джамаат"*

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Москве пресекли деятельность ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по столице и области.
«

"ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москва пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*", — заявили в ведомстве.

Силовики задержали в Московском регионе девять участников организации, у них обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания.
Следственный комитет возбудил против злоумышленников уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.
Правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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ПроисшествияМоскваРоссияТаблиги ДжамаатФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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