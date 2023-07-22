https://ria.ru/20230722/ekstremisty-1885657244.html

В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"*

В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"* - РИА Новости, 22.07.2023

В московском регионе пресекли деятельность ячейки "Таблиги Джамаат"*

В Москве пресекли деятельность ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по столице и области. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:27

2023-07-22T11:27

2023-07-22T12:23

происшествия

москва

россия

таблиги джамаат

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Москве пресекли деятельность ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по столице и области."ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москва пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*", — заявили в ведомстве.Силовики задержали в Московском регионе девять участников организации, у них обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания.Следственный комитет возбудил против злоумышленников уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.Правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20230706/terakty-1882599002.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, таблиги джамаат, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)