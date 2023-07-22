https://ria.ru/20230722/eks-voenkom-1885751365.html

Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ

Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2023

Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ

Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением бывший военком Одесской области Украины Евгений Борисов выехал за границу, пишет украинское издание... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T23:44

2023-07-22T23:44

2023-07-22T23:44

в мире

украина

одесская область

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением бывший военком Одесской области Украины Евгений Борисов выехал за границу, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что экс-военкому Одесской области Украины, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, может грозить расследование в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. В офисе генпрокурора Украины сообщили, что Борисов будет объявлен в розыск. "Бывший одесский военком Евгений Борисов, которому сегодня вынесли подозрение, уехал за границу", - пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против Борисова. По данным издания "Украинская правда", его фигурант за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.

https://ria.ru/20230722/korruptsiya-1885741096.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины