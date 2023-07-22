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Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
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23:44 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/eks-voenkom-1885751365.html
Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ
Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ
Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением бывший военком Одесской области Украины Евгений Борисов выехал за границу, пишет украинское издание... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T23:44
2023-07-22T23:44
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением бывший военком Одесской области Украины Евгений Борисов выехал за границу, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что экс-военкому Одесской области Украины, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, может грозить расследование в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. В офисе генпрокурора Украины сообщили, что Борисов будет объявлен в розыск. "Бывший одесский военком Евгений Борисов, которому сегодня вынесли подозрение, уехал за границу", - пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против Борисова. По данным издания "Украинская правда", его фигурант за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
https://ria.ru/20230722/korruptsiya-1885741096.html
украина
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ

Страна.ua: одесский экс-военком Борисов, которому вынесли подозрение, уехал за границу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением бывший военком Одесской области Украины Евгений Борисов выехал за границу, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что экс-военкому Одесской области Украины, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, может грозить расследование в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. В офисе генпрокурора Украины сообщили, что Борисов будет объявлен в розыск.
«
"Бывший одесский военком Евгений Борисов, которому сегодня вынесли подозрение, уехал за границу", - пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против Борисова. По данным издания "Украинская правда", его фигурант за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию
Вчера, 21:40
 
В миреУкраинаОдесская областьВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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