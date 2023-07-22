https://ria.ru/20230722/ekonomika-1885631673.html

Китайский чат-бот предположил, какие трудности ждут российскую экономику

Китайский чат-бот предположил, какие трудности ждут российскую экономику - РИА Новости, 22.07.2023

Китайский чат-бот предположил, какие трудности ждут российскую экономику

Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости рассказал, с какими вызовами и возможностями столкнется российская экономика. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T03:08

2023-07-22T03:08

2023-07-22T05:17

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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости рассказал, с какими вызовами и возможностями столкнется российская экономика.В марте 2023 года интервью РИА Новости дал американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT. Аналогичные вопросы РИА Новости задали китайскому боту ERNIE Bot от компании Baidu. Запрос на общение был направлен еще в конце марта, но чтобы пообщаться с китайским искусственным интеллектом, РИА Новости пришлось "отстоять" очередь в более чем 1,5 миллиона человек. Вопросы задавались на китайском языке.По мнению чат-бота, в будущем российскую экономику ждут как вызовы, так и возможности. Среди трудностей, с которыми она столкнется в будущем, бот, в частности, выделил обесценивание рубля."Западные страны ввели экономические санкции против России, что привело к обесцениванию рубля, Россия сталкивается с трудностями в области стимулирования роста инвестиций внутри страны", - сказал он.Еще одним вызовом для российской экономики, по мнению ERNIE Bot, является ее недиверсифицированная структура. "Российская экономическая структура однообразна, в основном зависит от природных ресурсов, особенно от нефти и природного газа", - добавил чат-бот.Говоря о возможностях российской экономики, ERNIE Bot выделил ее инвестиционный потенциал. "Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкивается Россия в сфере внешних инвестиций, рост государственных и частных инвестиций может способствовать экономическому росту России", - сказал он.Среди других возможностей чат-бот выделил цифровизацию, а также "демографическое разнообразие России", которое, по его мнению, также имеет "потенциальную экономическую выгоду".Китайская технологическая компания Baidu 7 февраля объявила о скором запуске нового проекта в области искусственного интеллекта ERNIE Bot после завершения внутреннего процесса тестирования. Запуск ERNIE Bot, который работает аналогично ChatGPT, состоялся 16 марта. Сообщалось, что четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов. По данным компании, бот основан на платформе глубинного обучения и обладает возможностями получать "знания" из данных большого объема.В настоящее время пробный доступ закрыт, для пользования ботом необходимо пройти регистрацию и указать реальное имя и предоставить реальные данные удостоверения личности гражданина КНР. В управления по вопросам киберпространства КНР ранее сообщили, что временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта вступят в силу с 15 августа 2023 года, они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу нацбезопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию.Наиболее известным чат-ботом является ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

https://ria.ru/20230721/benzin-1885393027.html

https://ria.ru/20230719/finansirovanie-1885170917.html

https://ria.ru/20230719/ii-1885108681.html

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россия, китай, илон маск, baidu, google