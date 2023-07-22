https://ria.ru/20230722/dzhuny-1885280090.html

Предсказала распад СССР и аварию в Чернобыле: как Джуна потрясла мир

Предсказала распад СССР и аварию в Чернобыле: как Джуна потрясла мир - РИА Новости, 22.07.2023

Предсказала распад СССР и аварию в Чернобыле: как Джуна потрясла мир

Советской и российской целительнице Джуне (Евгения Давиташвили) 22 июля исполнилось бы 74 года. Она прожила яркую и интересную жизнь, в которой было место... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:03

2023-07-22T11:03

2023-07-22T11:04

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урмия

краснодарский край

евгения давиташвили

аркадий райкин

роберт рождественский

новости шоу-бизнеса

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Советской и российской целительнице Джуне (Евгения Давиташвили) 22 июля исполнилось бы 74 года. Она прожила яркую и интересную жизнь, в которой было место мистике, встречам с влиятельными людьми и, конечно, легендам. О необычной судьбе Джуны — в материале РИА Новости.От медсестры в Тбилиси до главной целительницы и экстрасенса Советского Союза: как Джуна стала звездойЕвгения (настоящее имя экстрасенса. — Прим. ред.) Ювашевна Давиташвили родилась 22 июля 1949 года в селе Урмия Краснодарского края. По легенде, у нее проявился дар целительства в раннем детстве. Будущая знаменитость заговаривала грыжу, заживляла раны и снимала головную боль.После окончания железнодорожного техникума она получила распределение — медсестрой в больницу в Тбилиси. Согласно другим данным, Джуна некоторое время работала буфетчицей. В 1980 году целительница переехала в Москву. По ее словам, благодаря своим необычайным способностям она вскоре оказалась в специально организованной лаборатории при поликлинике Госплана СССР.К ней приходили лечиться Аркадий Райкин, Роберт Рождественский, Владимир Высоцкий и влиятельные чиновники. Джуна принимала пациентов и в своей квартире на Арбате. Попасть к ней было сложно. Во многом из-за ценника, который был выше средней зарплаты по стране. Высокую стоимость своей работы целительница объясняла тем, что бралась даже за сложные, а порой и неизлечимые заболевания. По словам женщины, она помогала победить рак, цирроз печени, туберкулез, гепатит и СПИД.Джуна Давиташвили лечила при помощи рук. По ее словам, через них она направляла свою энергию на больного, после чего все недуги уходили. Многие пациенты целительницы говорили, что испытывали во время сеансов тепло или легкие покалывания. Они благодарили ее и признавались, что начали чувствовать себя лучше. Например, актер Аркадий Райкин утверждал, что перестал страдать от повышенного давления. Считается, что Джуна умела заглядывать в будущее. Из точных предсказаний сбылись слова о распаде СССР, смерти Игоря Талькова, катастрофе на Чернобыльской АЭС, победе Бориса Ельцина и ряд других.Толпы поклонников и трагедия сына: мистика в личной жизни ДжуныО личной жизни Джуны известно мало. Она не афишировала ее, чем всегда привлекала СМИ.Журналисты приписывали экстрасенсу романы с политиками, актерами, музыкантами, в частности с певцом Игорем Тальковым. Однако сама Джуна признавалась, что относилась к исполнителю как к брату.В юности будущая знаменитость познакомилась с чиновником Виктором Давиташвили, за которого вышла замуж. В 1975 году у пары родился единственный сын Вахтанг, которого ласково называли Вахо.Вскоре Джуна развелась с мужем, а в 1980-м переехала в Москву с сыном. Спустя несколько лет экстрасенс решилась на повторный брак. Следующим супругом целительницы стал Игорь Матвиенко, который тогда был малоизвестным. Они поженились в 1986 году, и их союз продержался всего 24 часа. После случившегося экстрасенс больше не выходила замуж. В 2001 году в жизни Джуны случилась трагедия. При таинственных обстоятельствах не стало Вахтанга. По официальной версии, он умер из-за травм, полученных в результате страшной аварии несколькими днями ранее. Сама же Джуна позже утверждала, что ее сына убили и она даже знала кто.По словам Станислава Садальского, у Давиташвили, кроме сына Вахтанга, была еще и родная дочь. Актер рассказывал, что целительница мечтала о мальчике и разозлилась, когда на свет появилась девочка. Она якобы пожелала ребенку смерти, он почернел на ее глазах и перестал дышать. Джуна долго не могла простить себе произошедшее.Хороший психолог: кто не верил в способности ДжуныПосле того как Джуна стала популярной, ее способности не раз ставили под сомнения ученые. Свидетели проверок утверждали, что умение экстрасенса лечить руками не было доказано ни в одном исследовательском институте страны. Они сходились в том, что Джуна скорее умела убеждать и была неплохим психологом.Одной из самых популярных легенд о знаменитости была история о чудесном исцелении Леонида Ильича Брежнева, рассказанная ею самой. При этом бывший комендант дачи генсека Олег Сторонов говорил, что никогда не видел Джуну. Более того, он утверждал, что политик терпеть не мог экстрасенсов.Биография целительницы была богата и другими подробностями. Например, она утверждала, что папа римский Иоанн Павел II подарил ей лучевую кость Иисуса Христа.По словам критиков Джуны, у нее не было личной встречи с понтификом — она просто поприветствовала его рукопожатием во время туристической поездки и сделала фотографию.Мистикой овеяны и живописные работы целительницы, которые якобы были наделены лечебными свойствами. По данным СМИ, картины были созданы не самой Джуной, а студентами Строгановской академии промышленного и прикладного искусства. Она лишь ставила на полотнах свою подпись.Незадолго до смерти экстрасенса спросили о ее работах, но она отказалась давать комментарии.Джуна ушла из жизни в июне 2015-го, на 66-м году жизни. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с любимым сыном Вахтангом.После смерти целительницы многие стали говорить, что к ее могиле не стоит приближаться. Очевидцы утверждали, что возле надгробия иногда из ниоткуда появляется красная ткань и над ним парит лик женщины с длинными волосами. Другие заявляли, что наблюдали свечение вокруг места упокоения Джуны.

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тбилиси, урмия, краснодарский край, евгения давиташвили, аркадий райкин, роберт рождественский, новости шоу-бизнеса, знаменитости, слухи