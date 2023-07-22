https://ria.ru/20230722/dtp-1885727013.html
В Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок
В Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок - РИА Новости, 22.07.2023
В Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок
Водитель внедорожника в Адыгее не справился с управлением и наехал на людей, погиб ребенок, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:40
2023-07-22T19:40
2023-07-22T21:58
происшествия
майкоп
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Водитель внедорожника в Адыгее не справился с управлением и наехал на людей, погиб ребенок, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."К сожалению, погиб один ребенок — мальчик 2014 года рождения, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.По данным Кумпилова, авария произошла сегодня днем в Майкопе. По предварительным данным, водитель внедорожника потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД, среди пострадавших — двое взрослых и четверо детей, их доставили в больницу. Позднее там уточнили, что после аварии в реанимации оказалась семилетняя девочка. Еще троим детям оказывают медицинскую помощь.Глава республики также сообщил, что лично посетил пострадавших в больнице. Он взял на контроль ход расследования ДТП. Ранее в телеграм-канале "112" появилась информация о том, что за рулем внедорожника был судья Майкопского горсуда. По словам водителя, у него якобы отказали тормоза. Судья врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляла группа детей. РИА Новости пока не обладает подтверждением этой информации.
https://ria.ru/20230722/dtp-1885655677.html
https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, майкоп, мурат кумпилов, республика адыгея
Происшествия, Майкоп, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
В Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок
В Адыгее водитель внедорожника наехал на людей, погиб мальчик, есть пострадавшие
КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости.
Водитель внедорожника в Адыгее не справился с управлением и наехал на людей, погиб ребенок, сообщил
глава республики Мурат Кумпилов.
"К сожалению, погиб один ребенок — мальчик 2014 года рождения, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.
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По данным Кумпилова, авария произошла сегодня днем в Майкопе
. По предварительным данным, водитель внедорожника потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД, среди пострадавших — двое взрослых и четверо детей, их доставили в больницу. Позднее там уточнили, что после аварии в реанимации оказалась семилетняя девочка. Еще троим детям оказывают медицинскую помощь.
Глава республики также сообщил, что лично посетил пострадавших в больнице. Он взял на контроль ход расследования ДТП.
Ранее в телеграм-канале "112" появилась информация о том, что за рулем внедорожника был судья Майкопского горсуда. По словам водителя, у него якобы отказали тормоза. Судья врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляла группа детей. РИА Новости пока не обладает подтверждением этой информации.
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