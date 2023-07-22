https://ria.ru/20230722/dtp-1885727013.html

В Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок

В Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок - РИА Новости, 22.07.2023

В Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок

Водитель внедорожника в Адыгее не справился с управлением и наехал на людей, погиб ребенок, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:40

2023-07-22T19:40

2023-07-22T21:58

происшествия

майкоп

мурат кумпилов

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Водитель внедорожника в Адыгее не справился с управлением и наехал на людей, погиб ребенок, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."К сожалению, погиб один ребенок — мальчик 2014 года рождения, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.По данным Кумпилова, авария произошла сегодня днем в Майкопе. По предварительным данным, водитель внедорожника потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД, среди пострадавших — двое взрослых и четверо детей, их доставили в больницу. Позднее там уточнили, что после аварии в реанимации оказалась семилетняя девочка. Еще троим детям оказывают медицинскую помощь.Глава республики также сообщил, что лично посетил пострадавших в больнице. Он взял на контроль ход расследования ДТП. Ранее в телеграм-канале "112" появилась информация о том, что за рулем внедорожника был судья Майкопского горсуда. По словам водителя, у него якобы отказали тормоза. Судья врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляла группа детей. РИА Новости пока не обладает подтверждением этой информации.

https://ria.ru/20230722/dtp-1885655677.html

https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, майкоп, мурат кумпилов, республика адыгея