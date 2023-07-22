Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до 15
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии выросло до 15
© Фото : пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеДТП с участием рейсового автобуса Махачкала-Ростов и "КамАЗа" в Кабардино-Балкарии
ДТП с участием рейсового автобуса Махачкала-Ростов и "КамАЗа" в Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса Махачкала-Ростов в Кабардино-Балкарии выросло до 15, сообщил региональный минздрав.
Ранее МВД по КБР сообщило, что в 8 утра в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Махачкала-Ростов" и автомобиля "Камаз". В результате 12 человек получили травмы различной степени тяжести.
"В настоящее время в Республиканской клинической больнице Нальчика находятся 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром. Состояние пациентов оценивают медики", - говорится в сообщении.
Отмечается что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в ней сейчас находится министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.
"Ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков", - подчеркивает минздрав.
Региональная прокуратура сообщил, что среди пострадавших в ДТП двое детей, а всего в автобусе находились 20 человек.
"По факту дорожно-транспортного происшествия СО МО МВД России "Урванский" проводится проверка. Ход проверки прокуратурой республики взят на контроль", - сообщило ведомство.