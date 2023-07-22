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Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до 15 - РИА Новости, 22.07.2023
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11:07 22.07.2023 (обновлено: 12:02 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/dtp-1885655677.html
Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до 15
Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до 15 - РИА Новости, 22.07.2023
Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до 15
Число пострадавших в ДТП с участием автобуса Махачкала-Ростов в Кабардино-Балкарии выросло до 15, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:07
2023-07-22T12:02
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса Махачкала-Ростов в Кабардино-Балкарии выросло до 15, сообщил региональный минздрав.Ранее МВД по КБР сообщило, что в 8 утра в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Махачкала-Ростов" и автомобиля "Камаз". В результате 12 человек получили травмы различной степени тяжести."В настоящее время в Республиканской клинической больнице Нальчика находятся 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром. Состояние пациентов оценивают медики", - говорится в сообщении.Отмечается что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в ней сейчас находится министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов."Ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков", - подчеркивает минздрав.Региональная прокуратура сообщил, что среди пострадавших в ДТП двое детей, а всего в автобусе находились 20 человек."По факту дорожно-транспортного происшествия СО МО МВД России "Урванский" проводится проверка. Ход проверки прокуратурой республики взят на контроль", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии выросло до 15

© Фото : пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеДТП с участием рейсового автобуса Махачкала-Ростов и "КамАЗа" в Кабардино-Балкарии
ДТП с участием рейсового автобуса Махачкала-Ростов и КамАЗа в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
ДТП с участием рейсового автобуса Махачкала-Ростов и "КамАЗа" в Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса Махачкала-Ростов в Кабардино-Балкарии выросло до 15, сообщил региональный минздрав.
Ранее МВД по КБР сообщило, что в 8 утра в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Махачкала-Ростов" и автомобиля "Камаз". В результате 12 человек получили травмы различной степени тяжести.
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"В настоящее время в Республиканской клинической больнице Нальчика находятся 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром. Состояние пациентов оценивают медики", - говорится в сообщении.
Отмечается что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в ней сейчас находится министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.
"Ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков", - подчеркивает минздрав.
Региональная прокуратура сообщил, что среди пострадавших в ДТП двое детей, а всего в автобусе находились 20 человек.
"По факту дорожно-транспортного происшествия СО МО МВД России "Урванский" проводится проверка. Ход проверки прокуратурой республики взят на контроль", - сообщило ведомство.
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