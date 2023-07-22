https://ria.ru/20230722/dtp-1885655677.html

Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до 15

Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до 15 - РИА Новости, 22.07.2023

Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса Махачкала-Ростов в Кабардино-Балкарии выросло до 15, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:07

2023-07-22T11:07

2023-07-22T12:02

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса Махачкала-Ростов в Кабардино-Балкарии выросло до 15, сообщил региональный минздрав.Ранее МВД по КБР сообщило, что в 8 утра в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Махачкала-Ростов" и автомобиля "Камаз". В результате 12 человек получили травмы различной степени тяжести."В настоящее время в Республиканской клинической больнице Нальчика находятся 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром. Состояние пациентов оценивают медики", - говорится в сообщении.Отмечается что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в ней сейчас находится министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов."Ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков", - подчеркивает минздрав.Региональная прокуратура сообщил, что среди пострадавших в ДТП двое детей, а всего в автобусе находились 20 человек."По факту дорожно-транспортного происшествия СО МО МВД России "Урванский" проводится проверка. Ход проверки прокуратурой республики взят на контроль", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html

https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)