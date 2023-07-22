https://ria.ru/20230722/donetsk-1885671295.html

Российские силы на Донецком направлении отразили 14 атак противника

Российские силы на Донецком направлении отразили 14 атак противника - РИА Новости, 22.07.2023

Российские силы на Донецком направлении отразили 14 атак противника

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 14 атак войск Украины на донецком направлении, уничтожено почти 300 военнослужащих противника, сообщили в субботу в Минобороны РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:40

2023-07-22T13:40

2023-07-22T13:58

специальная военная операция на украине

россия

донецк

безопасность

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 14 атак войск Украины на донецком направлении, уничтожено почти 300 военнослужащих противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.В частности, отметили в министерстве, "на донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка ДНР".Кроме того, в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Веселое и Ясногорка ДНР поражены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад войск Украины, а также два полевых лагеря иностранных наемников. В районах населенных пунктов Новгородское и Константиновка ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад Украины."В ходе боев за сутки уничтожено более 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230722/armiya-1885668046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецк, безопасность