https://ria.ru/20230722/donetsk-1885671295.html
Российские силы на Донецком направлении отразили 14 атак противника
Российские силы на Донецком направлении отразили 14 атак противника - РИА Новости, 22.07.2023
Российские силы на Донецком направлении отразили 14 атак противника
Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 14 атак войск Украины на донецком направлении, уничтожено почти 300 военнослужащих противника, сообщили в субботу в Минобороны РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:40
2023-07-22T13:40
2023-07-22T13:58
специальная военная операция на украине
россия
донецк
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 14 атак войск Украины на донецком направлении, уничтожено почти 300 военнослужащих противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.В частности, отметили в министерстве, "на донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка ДНР".Кроме того, в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Веселое и Ясногорка ДНР поражены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад войск Украины, а также два полевых лагеря иностранных наемников. В районах населенных пунктов Новгородское и Константиновка ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад Украины."В ходе боев за сутки уничтожено более 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230722/armiya-1885668046.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Безопасность
Российские силы на Донецком направлении отразили 14 атак противника
Минобороны: российские силы на Донецком направлении успешно отразили 14 атак противника
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 14 атак войск Украины на донецком направлении, уничтожено почти 300 военнослужащих противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.
В частности, отметили в министерстве, "на донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево
и Клещеевка
ДНР".
Кроме того, в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР
, Веселое и Ясногорка ДНР
поражены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад войск Украины, а также два полевых лагеря иностранных наемников. В районах населенных пунктов Новгородское и Константиновка
ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад Украины.
"В ходе боев за сутки уничтожено более 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
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