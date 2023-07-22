https://ria.ru/20230722/derevo-1885746492.html

Под Минском из-за упавших деревьев погиб один человек, двое пострадали

Под Минском из-за упавших деревьев погиб один человек, двое пострадали - РИА Новости, 22.07.2023

Под Минском из-за упавших деревьев погиб один человек, двое пострадали

Под Минском в результате падения из-за непогоды деревьев погиб человек, пострадали еще двое, сообщила в субботу пресс-служба МЧС Белоруссии. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T22:55

2023-07-22T22:55

2023-07-22T22:55

в мире

белоруссия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

минск

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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Под Минском в результате падения из-за непогоды деревьев погиб человек, пострадали еще двое, сообщила в субботу пресс-служба МЧС Белоруссии. "Спасатели ликвидируют последствия непогоды вблизи деревни Заречье Минского района. В результате падения деревьев предварительно погиб человек, пострадали еще два", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что работники МЧС извлекли из-под дерева погибшую девушку. "Спасатели продолжают работы по обследованию территории и распилке деревьев", - говорится в сообщении. В субботу во многих районах республики, включая Минск и его окрестности, прошли ливни и грозы с порывистым усилением ветра.

https://ria.ru/20230714/derevo-1884301004.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск