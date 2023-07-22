https://ria.ru/20230722/delo-1885706481.html

СК завел уголовное дело после прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ

СК завел уголовное дело после прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ - РИА Новости, 22.07.2023

СК завел уголовное дело после прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ

По факту гибели четырех человек в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:14

2023-07-22T17:14

2023-07-22T18:51

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

chanel

hermes

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По факту гибели четырех человек в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в ТЦ.Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома.В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), прорыв трубы в тц "времена года" в москве, chanel, hermes, коммерческая недвижимость