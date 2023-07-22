https://ria.ru/20230722/delo-1885670493.html

СК завел уголовное дело после ЧП со стрельбой в поселке под Истрой

СК завел уголовное дело после ЧП со стрельбой в поселке под Истрой - РИА Новости, 22.07.2023

СК завел уголовное дело после ЧП со стрельбой в поселке под Истрой

Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Истре, где забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:34

2023-07-22T13:34

2023-07-22T14:03

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Истре, где забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области. Ранее сало известно, что неизвестный проник в дом в коттеджном поселке "Шервуд" деревни Воронино под Истрой, пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию. "Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.318 и 317 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина производил из окон дома выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.Согласно информации ресурса "ЦИАН", стоимость недвижимости в КП "Шервуд" начинается от 68 миллионов рублей и заканчивается 1,19 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230722/vladivostok-1885658683.html

истра

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, истра, московская область (подмосковье)