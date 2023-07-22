https://ria.ru/20230722/delo-1885670493.html
СК завел уголовное дело после ЧП со стрельбой в поселке под Истрой
СК завел уголовное дело после ЧП со стрельбой в поселке под Истрой - РИА Новости, 22.07.2023
СК завел уголовное дело после ЧП со стрельбой в поселке под Истрой
Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Истре, где забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:34
2023-07-22T13:34
2023-07-22T14:03
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Истре, где забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области. Ранее сало известно, что неизвестный проник в дом в коттеджном поселке "Шервуд" деревни Воронино под Истрой, пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию. "Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.318 и 317 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина производил из окон дома выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.Согласно информации ресурса "ЦИАН", стоимость недвижимости в КП "Шервуд" начинается от 68 миллионов рублей и заканчивается 1,19 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истра, московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье)
СК завел уголовное дело после ЧП со стрельбой в поселке под Истрой
СК завел уголовное дело из-за стрельбы по полицейским под Истрой в Московской области
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Истре, где забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, сообщается в телеграм-канале
ГСУ СК России по Московской области.
Ранее сало известно, что неизвестный проник в дом в коттеджном поселке "Шервуд" деревни Воронино под Истрой, пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию.
"Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.318 и 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина производил из окон дома выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.
Согласно информации ресурса "ЦИАН
", стоимость недвижимости в КП "Шервуд" начинается от 68 миллионов рублей и заканчивается 1,19 миллиарда рублей.
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