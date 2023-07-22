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Эксперт объяснил предложение Минздрава о ревакцинации от COVID через год - РИА Новости, 22.07.2023
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04:30 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/covid-1885633559.html
Эксперт объяснил предложение Минздрава о ревакцинации от COVID через год
Эксперт объяснил предложение Минздрава о ревакцинации от COVID через год - РИА Новости, 22.07.2023
Эксперт объяснил предложение Минздрава о ревакцинации от COVID через год
Предложение Минздрава РФ проводить повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции не ранее, чем через 1 год, объясняется снижением вирулентности, заявил... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T04:30
2023-07-22T04:30
россия
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Предложение Минздрава РФ проводить повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции не ранее, чем через 1 год, объясняется снижением вирулентности, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог ведомства Роман Полибин. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, которым предлагается внести изменения в приказ о проведении профилактических прививок и проводить повторную вакцинацию или ревакцинацию против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, не ранее, чем через 1 год после предыдущей. "На сегодняшний день на фоне изменчивости вируса SARS-CoV-2 мы наблюдаем снижение его вирулентности, одного из факторов, определяющих тяжесть течения, и рост контагиозности - способности передачи инфекции от человека человеку, что обеспечивает возможность сохранения широкой циркуляции вируса среди населения", - сказал Полибин. Он отметил, что за счет достаточно большого числа лиц, имеющих иммунитет вследствие перенесенного заболевания или вакцинации, а также возможного "гибридного иммунитета", тяжесть течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у большей части населения значительно снизилась и заболевание протекает чаще всего в легкой форме, при которой пациенты ограничиваются получением амбулаторной помощи. "В связи этим проведение ревакцинации, то есть получение повторной вакцинации, может быть показано через один год после предыдущей прививки", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html
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россия, коронавирус covid-19, общество
Россия, Коронавирус COVID-19, Общество
Эксперт объяснил предложение Минздрава о ревакцинации от COVID через год

Эксперт Полибин: ревакцинация от COVID через год должна снизить вирулентность

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Предложение Минздрава РФ проводить повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции не ранее, чем через 1 год, объясняется снижением вирулентности, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог ведомства Роман Полибин.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, которым предлагается внести изменения в приказ о проведении профилактических прививок и проводить повторную вакцинацию или ревакцинацию против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, не ранее, чем через 1 год после предыдущей.
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"На сегодняшний день на фоне изменчивости вируса SARS-CoV-2 мы наблюдаем снижение его вирулентности, одного из факторов, определяющих тяжесть течения, и рост контагиозности - способности передачи инфекции от человека человеку, что обеспечивает возможность сохранения широкой циркуляции вируса среди населения", - сказал Полибин.
Он отметил, что за счет достаточно большого числа лиц, имеющих иммунитет вследствие перенесенного заболевания или вакцинации, а также возможного "гибридного иммунитета", тяжесть течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у большей части населения значительно снизилась и заболевание протекает чаще всего в легкой форме, при которой пациенты ограничиваются получением амбулаторной помощи.
"В связи этим проведение ревакцинации, то есть получение повторной вакцинации, может быть показано через один год после предыдущей прививки", - пояснил собеседник агентства.
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