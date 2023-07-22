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Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали
Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали - РИА Новости, 22.07.2023
Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали
Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве ликвидированы, спасатели ищут прорыв трубопровода, сообщил... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:26
2023-07-22T19:26
2023-07-22T19:26
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве ликвидированы, спасатели ищут прорыв трубопровода, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко. "Все последствия ликвидированы, сейчас ищут прорыв трубопровода, в принципе ситуация нормализовалась", - сказал он.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали
МЧС: последствия ЧП в торговом центре "Времена года" в Москве ликвидировали