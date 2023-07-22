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Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали - РИА Новости, 22.07.2023
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19:26 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/chp-1885724268.html
Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали
Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали - РИА Новости, 22.07.2023
Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали
Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве ликвидированы, спасатели ищут прорыв трубопровода, сообщил... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:26
2023-07-22T19:26
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве ликвидированы, спасатели ищут прорыв трубопровода, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко. "Все последствия ликвидированы, сейчас ищут прорыв трубопровода, в принципе ситуация нормализовалась", - сказал он.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали

МЧС: последствия ЧП в торговом центре "Времена года" в Москве ликвидировали

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник экстренной службы около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой
Сотрудник экстренной службы около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник экстренной службы около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве ликвидированы, спасатели ищут прорыв трубопровода, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко.
«
"Все последствия ликвидированы, сейчас ищут прорыв трубопровода, в принципе ситуация нормализовалась", - сказал он.
Сотрудники скорой помощи около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Москве госпитализировали девять пострадавших при аварии в торговом центре
Вчера, 19:17
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
 
 
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