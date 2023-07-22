https://ria.ru/20230722/chp-1885724268.html

Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали

Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали - РИА Новости, 22.07.2023

Последствия ЧП в торговом центре "Времена года" ликвидировали

Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве ликвидированы, спасатели ищут прорыв трубопровода, сообщил... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:26

2023-07-22T19:26

2023-07-22T19:26

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве ликвидированы, спасатели ищут прорыв трубопровода, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко. "Все последствия ликвидированы, сейчас ищут прорыв трубопровода, в принципе ситуация нормализовалась", - сказал он.

https://ria.ru/20230722/postradavshie-1885723047.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв трубы в тц "времена года" в москве