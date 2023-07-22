https://ria.ru/20230722/cherepennikov-1885653436.html
Умер глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников
Умер глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников - РИА Новости, 22.07.2023
Умер глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников
Умер российский технологический предприниматель, глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, сообщили в компании. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T10:46
2023-07-22T10:46
2023-07-22T12:20
общество
россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умер российский технологический предприниматель, глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, сообщили в компании."С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава "ИКС Холдинга", известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников. Мы все скорбим в эти минуты", — уточнили в холдинге.Предварительная причина смерти — остановка сердца.Антон Черепенников основал компанию "ИКС Холдинг" в 2018 году, она объединила его активы в сфере цифровых технологий. С 2020 по март 2022 года холдинг входил в состав USM Telecom. В фирме остались компании Yadro, "Криптонит", группа компаний "Цитадель" и проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Умер глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников
В возрасте 40 лет умер глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Умер российский технологический предприниматель, глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, сообщили
в компании.
"С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава "ИКС Холдинга", известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников. Мы все скорбим в эти минуты", — уточнили в холдинге.
Предварительная причина смерти — остановка сердца.
Антон Черепенников основал компанию "ИКС Холдинг" в 2018 году, она объединила его активы в сфере цифровых технологий. С 2020 по март 2022 года холдинг входил в состав USM Telecom. В фирме остались компании Yadro, "Криптонит", группа компаний "Цитадель" и проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.