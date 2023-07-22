https://ria.ru/20230722/burya-1885700663.html
На севере Сербии число жертв бури возросло до трех, сообщили в МВД
На севере Сербии число жертв бури возросло до трех, сообщили в МВД - РИА Новости, 22.07.2023
На севере Сербии число жертв бури возросло до трех, сообщили в МВД
Число жертв бури в ночь на субботу на севере Сербии возросло до трех, еще одной жертвой стал мужчина в городе Бачка-Паланка на северо-западе страны. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:43
2023-07-22T16:43
2023-07-22T16:43
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дунай (река)
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БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Число жертв бури в ночь на субботу на севере Сербии возросло до трех, еще одной жертвой стал мужчина в городе Бачка-Паланка на северо-западе страны. Буря началась вечером в пятницу с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем на севере Сербии, во втором по величине городе страны Нови-Саде. Порывы ветра рвали покрытие с крыш, повалили деревья и конструкции на улице, один строительный кран упал поблизости от выставочно-ярморочного комплекса города и перекрыл дорогу. По данным Радио и телевидения Сербии мальчик 12-ти лет погиб в Нови-Саде, когда в непогоду пришел к дому своей тети. Тело нашли перед зданием рядом с искрящимися проводами и трубами. Женщина в поселке Ковачица на северо-востоке страны погибла при пожаре, когда огонь от удара молнии перекинулся с дерева на ее дом. "Сотрудники сектора по ЧС в ночь на субботу совершили 96 выездов, в ходе которых спасли десять человек в Нови-Саде и двух в Бачка-Паланке, еще два человека получили травмы и один мужчина в Бачка-Паланке погиб", - сообщило сербское министерство внутренних дел. По данным национального телеканала, погибший пытался убрать оборванные электрические провода со своих металлических ворот. "Режим ЧС действует на целой территории городов Нови-Сад и Сремска-Митровица, муниципалитетов Шид, Рума, Ириг и Сечань. Ночью были задействовано 236 пожарных спасателей на 109 автомобилях, от общего числа выездов 72 были по устранению упавших деревьев, три тушения пожара от ударов молнии и девять других выездов", - уточнили в МВД. Ранее сообщалось, что сотрудники Сектора по ЧС МВД Сербии спасли в течение ночи пять человек, из них двое детей в Нови-Саде. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная – работница киоска на набережной Дуная, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмированы ноги.
https://ria.ru/20230720/nepogoda-1885379268.html
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в мире, сербия, дунай (река)
В мире, Сербия, Дунай (река)
На севере Сербии число жертв бури возросло до трех, сообщили в МВД
МВД: на северо-востоке Сербии во время бури с грозой погибли три человека
БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Число жертв бури в ночь на субботу на севере Сербии возросло до трех, еще одной жертвой стал мужчина в городе Бачка-Паланка на северо-западе страны.
Буря началась вечером в пятницу с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем на севере Сербии, во втором по величине городе страны Нови-Саде. Порывы ветра рвали покрытие с крыш, повалили деревья и конструкции на улице, один строительный кран упал поблизости от выставочно-ярморочного комплекса города и перекрыл дорогу.
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По данным Радио и телевидения Сербии мальчик 12-ти лет погиб в Нови-Саде, когда в непогоду пришел к дому своей тети. Тело нашли перед зданием рядом с искрящимися проводами и трубами. Женщина в поселке Ковачица на северо-востоке страны погибла при пожаре, когда огонь от удара молнии перекинулся с дерева на ее дом.
«
"Сотрудники сектора по ЧС в ночь на субботу совершили 96 выездов, в ходе которых спасли десять человек в Нови-Саде и двух в Бачка-Паланке, еще два человека получили травмы и один мужчина в Бачка-Паланке погиб", - сообщило сербское министерство внутренних дел.
По данным национального телеканала, погибший пытался убрать оборванные электрические провода со своих металлических ворот.
«
"Режим ЧС действует на целой территории городов Нови-Сад и Сремска-Митровица, муниципалитетов Шид, Рума, Ириг и Сечань. Ночью были задействовано 236 пожарных спасателей на 109 автомобилях, от общего числа выездов 72 были по устранению упавших деревьев, три тушения пожара от ударов молнии и девять других выездов", - уточнили в МВД.
Ранее сообщалось, что сотрудники Сектора по ЧС МВД Сербии спасли в течение ночи пять человек, из них двое детей в Нови-Саде. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная – работница киоска на набережной Дуная
, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмированы ноги.
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