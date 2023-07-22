https://ria.ru/20230722/burya-1885700663.html

На севере Сербии число жертв бури возросло до трех, сообщили в МВД

На севере Сербии число жертв бури возросло до трех, сообщили в МВД - РИА Новости, 22.07.2023

На севере Сербии число жертв бури возросло до трех, сообщили в МВД

Число жертв бури в ночь на субботу на севере Сербии возросло до трех, еще одной жертвой стал мужчина в городе Бачка-Паланка на северо-западе страны. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:43

2023-07-22T16:43

2023-07-22T16:43

в мире

сербия

дунай (река)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885664366_0:39:2567:1483_1920x0_80_0_0_bf8f12fa2e445d79fe0a02432aec5ee2.jpg

БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Число жертв бури в ночь на субботу на севере Сербии возросло до трех, еще одной жертвой стал мужчина в городе Бачка-Паланка на северо-западе страны. Буря началась вечером в пятницу с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем на севере Сербии, во втором по величине городе страны Нови-Саде. Порывы ветра рвали покрытие с крыш, повалили деревья и конструкции на улице, один строительный кран упал поблизости от выставочно-ярморочного комплекса города и перекрыл дорогу. По данным Радио и телевидения Сербии мальчик 12-ти лет погиб в Нови-Саде, когда в непогоду пришел к дому своей тети. Тело нашли перед зданием рядом с искрящимися проводами и трубами. Женщина в поселке Ковачица на северо-востоке страны погибла при пожаре, когда огонь от удара молнии перекинулся с дерева на ее дом. "Сотрудники сектора по ЧС в ночь на субботу совершили 96 выездов, в ходе которых спасли десять человек в Нови-Саде и двух в Бачка-Паланке, еще два человека получили травмы и один мужчина в Бачка-Паланке погиб", - сообщило сербское министерство внутренних дел. По данным национального телеканала, погибший пытался убрать оборванные электрические провода со своих металлических ворот. "Режим ЧС действует на целой территории городов Нови-Сад и Сремска-Митровица, муниципалитетов Шид, Рума, Ириг и Сечань. Ночью были задействовано 236 пожарных спасателей на 109 автомобилях, от общего числа выездов 72 были по устранению упавших деревьев, три тушения пожара от ударов молнии и девять других выездов", - уточнили в МВД. Ранее сообщалось, что сотрудники Сектора по ЧС МВД Сербии спасли в течение ночи пять человек, из них двое детей в Нови-Саде. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная – работница киоска на набережной Дуная, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмированы ноги.

https://ria.ru/20230720/nepogoda-1885379268.html

https://ria.ru/20230705/pogoda-1882444164.html

сербия

дунай (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, дунай (река)