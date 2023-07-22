https://ria.ru/20230722/burya-1885625561.html

Во время бури в Сербии погиб ребенок, сообщили СМИ

Во время бури в Сербии погиб ребенок, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.07.2023

Во время бури в Сербии погиб ребенок, сообщили СМИ

Ребенок погиб во время шквального ветра с дождем в городе Нови-Сад на севере Сербии, еще пять человек были спасены, передают местные СМИ. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T00:14

2023-07-22T00:14

2023-07-22T00:14

сербия

белград (город)

дунай (река)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823703809_0:301:2981:1978_1920x0_80_0_0_55bd7e567033b86322d45e65ee1f687e.jpg

БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Ребенок погиб во время шквального ветра с дождем в городе Нови-Сад на севере Сербии, еще пять человек были спасены, передают местные СМИ. Буря началась вечером в пятницу с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем на севере Сербии, во втором по величине городе страны Нови-Саде, затем пришла в Белград. Порывы ветра срывали покрытие с крыш, валили деревья и конструкции на улице, упал один строительный кран. "Ребенок в возрасте 12-ти лет погиб сегодня вечером перед зданием в Нови-Саде, тело найдено рядом с проводами", - передает портал издания "Вечерне новости". "Сотрудники сектора по ЧС МВД спасли пять человек, из них двое детей", - заявил в эфире национального телеканала командир пожарной бригады Нови-Сада Стоян Миловац. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная – работница киоска на набережной Дуная, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмы ног.

https://ria.ru/20230721/vertolet-1885389189.html

https://ria.ru/20230714/deti-1884268903.html

сербия

белград (город)

дунай (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, белград (город), дунай (река), в мире