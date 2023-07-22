https://ria.ru/20230722/burya-1885625561.html
Во время бури в Сербии погиб ребенок, сообщили СМИ
Во время бури в Сербии погиб ребенок, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
Во время бури в Сербии погиб ребенок, сообщили СМИ
Ребенок погиб во время шквального ветра с дождем в городе Нови-Сад на севере Сербии, еще пять человек были спасены, передают местные СМИ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T00:14
2023-07-22T00:14
2023-07-22T00:14
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БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Ребенок погиб во время шквального ветра с дождем в городе Нови-Сад на севере Сербии, еще пять человек были спасены, передают местные СМИ. Буря началась вечером в пятницу с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем на севере Сербии, во втором по величине городе страны Нови-Саде, затем пришла в Белград. Порывы ветра срывали покрытие с крыш, валили деревья и конструкции на улице, упал один строительный кран. "Ребенок в возрасте 12-ти лет погиб сегодня вечером перед зданием в Нови-Саде, тело найдено рядом с проводами", - передает портал издания "Вечерне новости". "Сотрудники сектора по ЧС МВД спасли пять человек, из них двое детей", - заявил в эфире национального телеканала командир пожарной бригады Нови-Сада Стоян Миловац. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная – работница киоска на набережной Дуная, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмы ног.
https://ria.ru/20230721/vertolet-1885389189.html
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сербия, белград (город), дунай (река), в мире
Сербия, Белград (город), Дунай (река), В мире
Во время бури в Сербии погиб ребенок, сообщили СМИ
"Вечерне новости": во время бури в Сербии погиб ребенок, пять человек удалось спасти