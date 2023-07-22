Рейтинг@Mail.ru
В Германии начали производить снаряды для поставленных Киеву ЗСУ Gepard - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/boepripasy-1885751879.html
В Германии начали производить снаряды для поставленных Киеву ЗСУ Gepard
В Германии начали производить снаряды для поставленных Киеву ЗСУ Gepard - РИА Новости, 22.07.2023
В Германии начали производить снаряды для поставленных Киеву ЗСУ Gepard
В Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, в скором времени снаряды будут поставлены на... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T23:55
2023-07-22T23:55
в мире
украина
германия
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_44c6069b111b7659041f877daeaa9cf1.jpg
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. В Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, в скором времени снаряды будут поставлены на Украину, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в оборонном концерне Rheinmetall. "Первые снаряды вскоре должны поступить в фронтовые подразделения. Чтобы восполнить острую нехватку боеприпасов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию на своем предприятии в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), на что обычно уходят годы", - пишет издание. Спешку издание объясняет тем, что в Германии запасов данных боеприпасов ввиду списания разработанных более 50 лет назад ЗСУ нет, а такие страны, как Бразилия и Швейцария, где Gepard также некогда стоял на вооружении, отказались из политических соображений участвовать в военных поставках Киеву. "Украине срочно нужны эти 35-миллиметровые боеприпасы для 40 поставленных Германией зенитных самоходных установок. Оружейный концерн Rheinmetall произведет 300 тысяч, а в этом году поставит 40 тысяч", - сообщает Bild. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230722/pvo-1885732804.html
https://ria.ru/20230722/vooruzhenie-1885699265.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_81:0:2300:1664_1920x0_80_0_0_5640c821c63d020ba8b46feb03b4af1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Германии начали производить снаряды для поставленных Киеву ЗСУ Gepard

Bild: немецкий Rheinmetall начал производить боеприпасы для переданных Киеву ЗСУ Gepard

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. В Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, в скором времени снаряды будут поставлены на Украину, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в оборонном концерне Rheinmetall.
«
"Первые снаряды вскоре должны поступить в фронтовые подразделения. Чтобы восполнить острую нехватку боеприпасов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию на своем предприятии в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), на что обычно уходят годы", - пишет издание.
ПВО Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
На Украине заявили о разработке собственных систем ПВО
Вчера, 20:39
Спешку издание объясняет тем, что в Германии запасов данных боеприпасов ввиду списания разработанных более 50 лет назад ЗСУ нет, а такие страны, как Бразилия и Швейцария, где Gepard также некогда стоял на вооружении, отказались из политических соображений участвовать в военных поставках Киеву.
«
"Украине срочно нужны эти 35-миллиметровые боеприпасы для 40 поставленных Германией зенитных самоходных установок. Оружейный концерн Rheinmetall произведет 300 тысяч, а в этом году поставит 40 тысяч", - сообщает Bild.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Зеленский заявил, что вопросы вооружения Украины еще не решены
Вчера, 16:37
 
В миреУкраинаГерманияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала