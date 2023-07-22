https://ria.ru/20230722/boepripasy-1885751879.html

В Германии начали производить снаряды для поставленных Киеву ЗСУ Gepard

В Германии начали производить снаряды для поставленных Киеву ЗСУ Gepard - РИА Новости, 22.07.2023

В Германии начали производить снаряды для поставленных Киеву ЗСУ Gepard

В Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, в скором времени снаряды будут поставлены на... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T23:55

2023-07-22T23:55

2023-07-22T23:55

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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. В Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, в скором времени снаряды будут поставлены на Украину, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в оборонном концерне Rheinmetall. "Первые снаряды вскоре должны поступить в фронтовые подразделения. Чтобы восполнить острую нехватку боеприпасов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию на своем предприятии в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), на что обычно уходят годы", - пишет издание. Спешку издание объясняет тем, что в Германии запасов данных боеприпасов ввиду списания разработанных более 50 лет назад ЗСУ нет, а такие страны, как Бразилия и Швейцария, где Gepard также некогда стоял на вооружении, отказались из политических соображений участвовать в военных поставках Киеву. "Украине срочно нужны эти 35-миллиметровые боеприпасы для 40 поставленных Германией зенитных самоходных установок. Оружейный концерн Rheinmetall произведет 300 тысяч, а в этом году поставит 40 тысяч", - сообщает Bild. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230722/pvo-1885732804.html

https://ria.ru/20230722/vooruzhenie-1885699265.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, нато, вооруженные силы украины