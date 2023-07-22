https://ria.ru/20230722/bmp-1885651445.html
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП - РИА Новости, 22.07.2023
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП
Болгария отправит на Украину около ста старых бронетранспортеров, сообщило издание The Sofia Globe. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T10:21
2023-07-22T10:21
2023-07-22T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_0:149:2501:1555_1920x0_80_0_0_06efac1f63007b847230708f25b8b3a1.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Болгария отправит на Украину около ста старых бронетранспортеров, сообщило издание The Sofia Globe. "Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запасными частями", — уточнило СМИ. Как отмечается, София не нуждается в бронетранспортерах, приобретенных несколько десятилетий назад для вооруженных сил МВД. По данным издания, и МВД, и армия Болгарии заявили, что это оборудование неактуально и не нужно. За поставку проголосовали 148 депутатов, против — 52. Ранее телеканал bTV со ссылкой на парламентскую инициативу сообщал, что власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов Министерства внутренних дел. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885499887.html
https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html
украина
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_107:0:2366:1694_1920x0_80_0_0_6f9451c6d3e68bc3b9a3c85ee6624b52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, болгария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Болгария
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП
Парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину около ста старых бронетранспортеров
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Болгария отправит на Украину около ста старых бронетранспортеров, сообщило издание The Sofia Globe
.
«
"Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запасными частями", — уточнило СМИ.
Как отмечается, София не нуждается в бронетранспортерах, приобретенных несколько десятилетий назад для вооруженных сил МВД. По данным издания, и МВД, и армия Болгарии заявили, что это оборудование неактуально и не нужно.
За поставку проголосовали 148 депутатов, против — 52.
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву
Ранее телеканал bTV со ссылкой на парламентскую инициативу сообщал, что власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов Министерства внутренних дел.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров
также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Последняя капля. Украина теряет главных союзников