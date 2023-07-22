https://ria.ru/20230722/bmp-1885651445.html

Болгария отправит на Украину около ста старых БМП

Болгария отправит на Украину около ста старых БМП - РИА Новости, 22.07.2023

Болгария отправит на Украину около ста старых БМП

Болгария отправит на Украину около ста старых бронетранспортеров, сообщило издание The Sofia Globe. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T10:21

2023-07-22T10:21

2023-07-22T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_0:149:2501:1555_1920x0_80_0_0_06efac1f63007b847230708f25b8b3a1.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Болгария отправит на Украину около ста старых бронетранспортеров, сообщило издание The Sofia Globe. "Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запасными частями", — уточнило СМИ. Как отмечается, София не нуждается в бронетранспортерах, приобретенных несколько десятилетий назад для вооруженных сил МВД. По данным издания, и МВД, и армия Болгарии заявили, что это оборудование неактуально и не нужно. За поставку проголосовали 148 депутатов, против — 52. Ранее телеканал bTV со ссылкой на парламентскую инициативу сообщал, что власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов Министерства внутренних дел. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885499887.html

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html

украина

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, болгария