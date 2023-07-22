Рейтинг@Mail.ru
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 22.07.2023 (обновлено: 12:37 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/bmp-1885651445.html
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП - РИА Новости, 22.07.2023
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП
Болгария отправит на Украину около ста старых бронетранспортеров, сообщило издание The Sofia Globe. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T10:21
2023-07-22T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_0:149:2501:1555_1920x0_80_0_0_06efac1f63007b847230708f25b8b3a1.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Болгария отправит на Украину около ста старых бронетранспортеров, сообщило издание The Sofia Globe. "Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запасными частями", — уточнило СМИ. Как отмечается, София не нуждается в бронетранспортерах, приобретенных несколько десятилетий назад для вооруженных сил МВД. По данным издания, и МВД, и армия Болгарии заявили, что это оборудование неактуально и не нужно. За поставку проголосовали 148 депутатов, против — 52. Ранее телеканал bTV со ссылкой на парламентскую инициативу сообщал, что власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов Министерства внутренних дел. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885499887.html
https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html
украина
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_107:0:2366:1694_1920x0_80_0_0_6f9451c6d3e68bc3b9a3c85ee6624b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, болгария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Болгария
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП

Парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину около ста старых бронетранспортеров

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Болгария отправит на Украину около ста старых бронетранспортеров, сообщило издание The Sofia Globe.
«
"Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запасными частями", — уточнило СМИ.
Как отмечается, София не нуждается в бронетранспортерах, приобретенных несколько десятилетий назад для вооруженных сил МВД. По данным издания, и МВД, и армия Болгарии заявили, что это оборудование неактуально и не нужно.
За поставку проголосовали 148 депутатов, против — 52.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву
21 июля, 14:03
Ранее телеканал bTV со ссылкой на парламентскую инициативу сообщал, что власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов Министерства внутренних дел.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Последняя капля. Украина теряет главных союзников
21 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала