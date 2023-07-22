https://ria.ru/20230722/blokada-1885638946.html

В Крыму оценили угрозу Киева устроить полуострову морскую блокаду

В Крыму оценили угрозу Киева устроить полуострову морскую блокаду - РИА Новости, 22.07.2023

В Крыму оценили угрозу Киева устроить полуострову морскую блокаду

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевских властей устроить морскую блокаду полуострову. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T07:49

2023-07-22T07:49

2023-07-22T07:51

киев

черное море

россия

владимир константинов

министерство обороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевских властей устроить морскую блокаду полуострову. Ранее минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля. "Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим - ну что он может реально перекрыть? Сами. У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде - чистейший блеф", - сказал РИА Новости Константинов. При этом, по его мнению, киевские власти вполне могут, и фактически заявляют, что у них развязаны руки, нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. "Собственно, они это и без всяких заявлений делают. Достаточно вспомнить хотя бы недавнюю атаку на Крымский мост. И нет сомнений, что эти "наркоманы" будут пытаться это делать и впредь. Вопрос — в возможностях. Своих, повторю, у них практически нет, но они могут использовать ресурсы англичан, пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение. Вот к этому следует отнестись предельно серьёзно и работать на упреждение", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20230721/gruzoviki-1885461108.html

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885419595.html

киев

черное море

россия

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киев, черное море, россия, владимир константинов, министерство обороны украины