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В Крыму оценили угрозу Киева устроить полуострову морскую блокаду - РИА Новости, 22.07.2023
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07:49 22.07.2023 (обновлено: 07:51 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/blokada-1885638946.html
В Крыму оценили угрозу Киева устроить полуострову морскую блокаду
В Крыму оценили угрозу Киева устроить полуострову морскую блокаду - РИА Новости, 22.07.2023
В Крыму оценили угрозу Киева устроить полуострову морскую блокаду
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевских властей устроить морскую блокаду полуострову. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T07:49
2023-07-22T07:51
киев
черное море
россия
владимир константинов
министерство обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевских властей устроить морскую блокаду полуострову. Ранее минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля. "Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим - ну что он может реально перекрыть? Сами. У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде - чистейший блеф", - сказал РИА Новости Константинов. При этом, по его мнению, киевские власти вполне могут, и фактически заявляют, что у них развязаны руки, нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. "Собственно, они это и без всяких заявлений делают. Достаточно вспомнить хотя бы недавнюю атаку на Крымский мост. И нет сомнений, что эти "наркоманы" будут пытаться это делать и впредь. Вопрос — в возможностях. Своих, повторю, у них практически нет, но они могут использовать ресурсы англичан, пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение. Вот к этому следует отнестись предельно серьёзно и работать на упреждение", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20230721/gruzoviki-1885461108.html
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киев, черное море, россия, владимир константинов, министерство обороны украины
Киев, Черное море, Россия, Владимир Константинов, Министерство обороны Украины
В Крыму оценили угрозу Киева устроить полуострову морскую блокаду

В крымском парламенте назвали блефом угрозу Киева устроить полуострову морскую блокаду

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевских властей устроить морскую блокаду полуострову.
Ранее минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля.
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"Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим - ну что он может реально перекрыть? Сами. У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде - чистейший блеф", - сказал РИА Новости Константинов.
При этом, по его мнению, киевские власти вполне могут, и фактически заявляют, что у них развязаны руки, нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям.
"Собственно, они это и без всяких заявлений делают. Достаточно вспомнить хотя бы недавнюю атаку на Крымский мост. И нет сомнений, что эти "наркоманы" будут пытаться это делать и впредь. Вопрос — в возможностях. Своих, повторю, у них практически нет, но они могут использовать ресурсы англичан, пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение. Вот к этому следует отнестись предельно серьёзно и работать на упреждение", - сказал Константинов.
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