https://ria.ru/20230722/bespilotnika-1885741368.html

Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника

Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника - РИА Новости, 23.07.2023

Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника

Медики оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-22T21:41

2023-07-22T21:41

2023-07-23T00:39

происшествия

красногвардейский район

чп на крымском мосту

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Медики оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, сообщила пресс-служба Минздрава. Отмечается, что людей осмотрели четыре бригады скорой медицинской помощи, а также работники поликлиник этого района. Как уточнили в Минздраве, восьми жителям оказали амбулаторную помощь, еще четырех пришлось госпитализировать. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, при необходимости их задействуют.Детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошла из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителей в радиусе пяти километров от склада эвакуировали.

https://ria.ru/20230722/bespilotnik-1885662986.html

красногвардейский район

россия

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происшествия, красногвардейский район, чп на крымском мосту, здоровье - общество, россия