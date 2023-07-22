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Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника - РИА Новости, 23.07.2023
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21:41 22.07.2023 (обновлено: 00:39 23.07.2023)
https://ria.ru/20230722/bespilotnika-1885741368.html
Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника
Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника - РИА Новости, 23.07.2023
Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника
Медики оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T21:41
2023-07-23T00:39
происшествия
красногвардейский район
чп на крымском мосту
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Медики оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, сообщила пресс-служба Минздрава. Отмечается, что людей осмотрели четыре бригады скорой медицинской помощи, а также работники поликлиник этого района. Как уточнили в Минздраве, восьми жителям оказали амбулаторную помощь, еще четырех пришлось госпитализировать. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, при необходимости их задействуют.Детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошла из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителей в радиусе пяти километров от склада эвакуировали.
https://ria.ru/20230722/bespilotnik-1885662986.html
красногвардейский район
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происшествия, красногвардейский район, чп на крымском мосту, здоровье - общество, россия
Происшествия, Красногвардейский район, ЧП на Крымском мосту, Здоровье - Общество, Россия
Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника

Минздрав: медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника на склад боеприпасов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом
Последствия попадания БПЛА в жилой дом - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Последствия попадания БПЛА в жилой дом . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Медики оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, сообщила пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что людей осмотрели четыре бригады скорой медицинской помощи, а также работники поликлиник этого района. Как уточнили в Минздраве, восьми жителям оказали амбулаторную помощь, еще четырех пришлось госпитализировать.
Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, при необходимости их задействуют.
Детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошла из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителей в радиусе пяти километров от склада эвакуировали.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Вчера, 12:18
 
ПроисшествияКрасногвардейский районЧП на Крымском мостуЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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