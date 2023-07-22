https://ria.ru/20230722/bespilotnika-1885741368.html
Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника
Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника - РИА Новости, 23.07.2023
Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника
Медики оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T21:41
2023-07-22T21:41
2023-07-23T00:39
происшествия
красногвардейский район
чп на крымском мосту
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Медики оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, сообщила пресс-служба Минздрава. Отмечается, что людей осмотрели четыре бригады скорой медицинской помощи, а также работники поликлиник этого района. Как уточнили в Минздраве, восьми жителям оказали амбулаторную помощь, еще четырех пришлось госпитализировать. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, при необходимости их задействуют.Детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошла из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителей в радиусе пяти километров от склада эвакуировали.
https://ria.ru/20230722/bespilotnik-1885662986.html
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происшествия, красногвардейский район, чп на крымском мосту, здоровье - общество, россия
Происшествия, Красногвардейский район, ЧП на Крымском мосту, Здоровье - Общество, Россия
Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника
Минздрав: медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника на склад боеприпасов
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Медики оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, сообщила пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что людей осмотрели четыре бригады скорой медицинской помощи, а также работники поликлиник этого района. Как уточнили в Минздраве, восьми жителям оказали амбулаторную помощь, еще четырех пришлось госпитализировать.
Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России
, определены стационары для госпитализации, при необходимости их задействуют.
Детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошла из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителей в радиусе пяти километров от склада эвакуировали.
На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника