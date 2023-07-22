https://ria.ru/20230722/bespilotnik-1885662986.html

На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника

На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 22.07.2023

На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника

В Красногвардейском районе Крыма из-за атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T12:18

2023-07-22T12:18

2023-07-22T14:14

специальная военная операция на украине

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. В Красногвардейском районе Крыма из-за атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале."Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", — сообщил он.Аксенов добавил, что проживающих в радиусе пяти километров от места ЧП эвакуируют в пункты временного размещения.Также в целях безопасности приостановлено движение на Крымской железной дороге.По словам главы Крыма, власти региона рассчитывают, что последствия ЧП устранят в сжатые сроки."Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах", — добавил он.Сегодня Аксенов сообщил, что ВСУ совершили попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района. На месте работают все профильные службы, сотрудники МЧС для ликвидации возможных последствий.Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. В четверг днем ПВО сбила дрон в центральной части полуострова.В ночь до этого украинский БПЛА ударил по поселку Раздольное на северо-западе Крыма. При атаке погибла девочка-подросток.

https://ria.ru/20230719/pomosch-1885153004.html

https://ria.ru/20230719/poligon-1885153333.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия