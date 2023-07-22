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На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 22.07.2023 (обновлено: 14:14 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/bespilotnik-1885662986.html
На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника
На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 22.07.2023
На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника
В Красногвардейском районе Крыма из-за атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T12:18
2023-07-22T14:14
специальная военная операция на украине
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. В Красногвардейском районе Крыма из-за атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале."Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", — сообщил он.Аксенов добавил, что проживающих в радиусе пяти километров от места ЧП эвакуируют в пункты временного размещения.Также в целях безопасности приостановлено движение на Крымской железной дороге.По словам главы Крыма, власти региона рассчитывают, что последствия ЧП устранят в сжатые сроки."Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах", — добавил он.Сегодня Аксенов сообщил, что ВСУ совершили попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района. На месте работают все профильные службы, сотрудники МЧС для ликвидации возможных последствий.Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. В четверг днем ПВО сбила дрон в центральной части полуострова.В ночь до этого украинский БПЛА ударил по поселку Раздольное на северо-западе Крыма. При атаке погибла девочка-подросток.
https://ria.ru/20230719/pomosch-1885153004.html
https://ria.ru/20230719/poligon-1885153333.html
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республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Происшествия
На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника

Аксенов: на складе боеприпасов в Крыму произошел взрыв из-за атаки беспилотника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. В Красногвардейском районе Крыма из-за атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«
"Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", — сообщил он.
Аксенов добавил, что проживающих в радиусе пяти километров от места ЧП эвакуируют в пункты временного размещения.
Также в целях безопасности приостановлено движение на Крымской железной дороге.
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По словам главы Крыма, власти региона рассчитывают, что последствия ЧП устранят в сжатые сроки.
"Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах", — добавил он.
Сегодня Аксенов сообщил, что ВСУ совершили попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района. На месте работают все профильные службы, сотрудники МЧС для ликвидации возможных последствий.
Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. В четверг днем ПВО сбила дрон в центральной части полуострова.
В ночь до этого украинский БПЛА ударил по поселку Раздольное на северо-западе Крыма. При атаке погибла девочка-подросток.
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