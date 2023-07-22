https://ria.ru/20230722/baykal-1885242168.html

Озеро Байкал

Озеро Байкал - РИА Новости, 22.07.2023

Озеро Байкал

Байкал – озеро в России, на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия; самое глубокое и крупнейшее в мире по объему пресной воды... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T02:01

2023-07-22T02:01

2023-07-22T02:01

справки

россия

байкал

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Байкал – озеро в России, на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия; самое глубокое и крупнейшее в мире по объему пресной воды. Наименование "Байкал" происходит от тюркского baiköl ("богатое озеро"), современное название закрепилось в XVII веке. Первые сведения о Байкале в России появились в 1630 году в "Росписи имянным рекам и новым землицам и князцом, с которых государев ясак собирается в Енисейский острог", где было дано описание его южной части. В 1640-1641 годах был составлен чертеж средней части озера и низовьев реки Селенги. В 1643 году к Байкалу вышел отряд казаков под командованием Курбата Иванова. 22 июля (12 июля по старому стилю) 1643 года казаки достигли озера. "Июля в 12 день пришли мы в край Ламы со всеми ратными людьми", – написал Иванов царю Михаилу Федоровичу. В 1667 году впервые Байкал был изображен на "Чертеже Земли Сибирской". Первым естествоиспытателем, посетившим Байкал, был Даниил Мессершмидт, составивший карту и описание озера (1723-1724). В 1879 году геолог Иван Черский сделал первое подробное геологическое описание Байкала, составил геологическую карту берегов и высказал гипотезу его образования. В 1908 году был издан первый атлас Байкала. В 1916 году была создана Байкальская комиссия при Академии наук (АН). Систематическое исследование озера началось в 1925 году. В 1990-х годах Байкал стал признанной международной природной лабораторией изучения биологического разнообразия, а также изменений окружающей среды и климата.Байкал – самое глубокое озеро в мире, его средняя глубина – 744,4 метра, максимальная глубина – 1642 метра. Площадь озера – 31,7 тысяч квадратных километров.Объем водной массы – 23,6 тысяч кубических километров (около 20% мировых и более 85% российских запасов поверхностной пресной воды). В Байкале воды больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озерах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио). На Байкале 22 острова, самый большой – Ольхон (около 730 квадратных километров). В озеро впадают более 300 рек, наиболее крупные – Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара; вытекает река Ангара. Протяженность судоходных путей около 1,5 тысяч километров. На берегах Байкала расположены города: Слюдянка, Байкальск, Бабушкин, Северобайкальск. Уникальна как исторический памятник Кругобайкальская железная дорога (тупиковая историческая линия Транссибирской магистрали длиной 89 километров). По северной оконечности озера проходит Байкало-Амурская магистраль.Каждый год озеро продуцирует 60 кубических километров чистой, биологически активной воды. Через Ангару и Енисей эта вода попадает в Мировой океан.Из космоса рельеф байкальского дна просматривается до глубины 500 метров.Это еще и самое прозрачное озеро мира. "Диск Сепки", эталон прозрачности вод, виден в разных местах Байкала на глубине 40-45 метров. Секретом байкальского феномена чистоты является крошечный рачок-эндемик эпишура. Ежегодно он фильтрует полуметровый поверхностный слой воды, перерабатывая погибшую органику, а также обеспечивая воду кислородом. Климат в районе Байкала суровый, резко континентальный, но озеро оказывает смягчающее влияние на климат побережья: здесь зима более мягкая, а лето прохладное. Средние температуры воздуха января −17 °C, июля − 16 °C. С января до мая озеро покрывается льдом толщиной 50-120 сантиметров.Байкальский растительный и животный мир очень богат. В ходе длительной эволюции в озере сформировался комплекс водорослей, насчитывающий около 1100 видов и разновидностей. Байкал населяют 2595 видов и подвидов животных, обитает 61 вид и подвид рыб. Основное промысловое значение имеет байкальский омуль; среди других промысловых рыб – хариус, елец, окунь, язь, щука, налим и сиг. Самый крупный представитель ихтиофауны – исчезающий байкальский осетр. Единственный представитель млекопитающих – эндемик байкальский тюлень (нерпа).Байкал окружают почти 400 охраняемых природных территорий. Среди наиболее значительных – Байкало-Ленский заповедник, Прибайкальский национальный парк, Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк. Среди байкальских достопримечательностей немало археологических (пещеры, могильники, наскальные рисунки, или писаницы), геологических (Ленские столбы, поющие пески), ландшафтных и ботанических памятников.На протяжении десятилетий антропогенный пресс на водную часть экосистемы Байкала был недопустимо высоким. Основными источниками загрязнения являются город Байкальск, в том числе территория бывшего (до 2013 года) Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦКБ), порты южной части озера, район воздействия Байкало-Амурской магистрали на севере Байкала, территории в истоке реки Ангара и устьевой части реки Селенга (Селенгинское мелководье).В 2012 году была принята Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". Ее целью стала охрана озера и защита данной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов с общей суммой финансирования 32,765 миллиона рублей.С 2019 года действует федеральный проект "Сохранение озера Байкал", задачей которого является 90% охват экологическим мониторингом Байкальской природной территории и сокращение объемов сбросов грязных сточных вод на 145,6 миллионов кубических метров к 2024 году. На реализацию проекта выделено 47,552 миллиона рублей. В октябре 2020 года была вновь образована правительственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал под руководством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко. В ноябре 2020 года правительством РФ была создана межведомственная рабочая группа, отвечающая за работы по ликвидации накопленного вреда, образовавшегося в процессе работы БЦБК. В 2023 году на ликвидацию вреда от деятельности комбината правительство РФ выделит семь миллиардов рублей. В июне 2023 года Федеральный экологический оператор (предприятие "Росатома") приступил к ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего БЦБК. В феврале 2023 года в России на постоянной основе ввели систему комплексной интегрированной оценки уровня антропогенного воздействия на озеро Байкал и прилегающих к нему территории. Государственный мониторинг экологический мониторинг озера Байкал осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством сельского хозяйства РФ , Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным агентством по недропользованию, Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральным агентством по рыболовству, исполнительными органами Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края. Байкал и его окрестности – популярный маршрут для туристов и путешественников со всего света. По данным Ростуризма, ежегодно Байкал посещают около одного миллиона туристов, ежегодный прирост турпотока – 20%. В ближайшие 10 лет количество туристов на Байкале увеличится вдвое. При этом мусор, оставляемый туристами, а также работа туристических объектов без очистных сооружений представляют большую проблему для экосистемы озера. Местные власти планируют реконструировать и построить 40 очистных сооружений по нацпроекту "Экология" к 2024 году. В 1996 году озеро Байкал было включено в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В 1999 году был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, байкал