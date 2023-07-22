https://ria.ru/20230722/bayden-1885638581.html

Названо событие, которое потопит Байдена

Названо событие, которое потопит Байдена - РИА Новости, 22.07.2023

Названо событие, которое потопит Байдена

Подтверждение информации о получении президентом США Джо Байденом взятки от украинской Burisma лишит его шансов на переизбрание в 2024 году, такое мнение... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T07:39

2023-07-22T07:39

2023-07-22T07:39

в мире

сша

джо байден

федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Подтверждение информации о получении президентом США Джо Байденом взятки от украинской Burisma лишит его шансов на переизбрание в 2024 году, такое мнение выразил обозреватель Fox Business Шон Даффи.По словам журналиста, он "шокирован" тем, что представители Демпартии обеспечивают Байдену лидирующую позицию на партийных праймериз и, соответственно, поддерживают его кандидатуру на следующих президентских выборах."Как вы поддерживаете этого парня и думаете, что выиграете?" – задался вопросом он.Даффи напомнил о показаниях осведомителей из Налоговой службы США (IRS), касающихся денежных средств, полученных семейством Байденов от иностранных компаний."Я думаю, что ситуация будет только накаляться, и это единственная проблема, которую, я думаю, демократы не смогут игнорировать. Если выяснится, что он действительно получил деньги, пять миллионов долларов, от Burisma, я действительно верю, что это лишит его шансов в 2024 году", - резюмировал обозреватель.Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием нынешнего президента США Джо Байдена, согласно которой он в бытность вице-президентом получил пять миллионов долларов за "защиту" ее интересов.В среду осведомитель, следователь IRS Джозеф Зиглер, проинформировал Конгресс, что сын Байдена Хантер и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона — от Burisma.

https://ria.ru/20230706/bayden-1882685774.html

https://ria.ru/20230714/bayden-1884139230.html

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в мире, сша, джо байден, федеральное бюро расследований сша