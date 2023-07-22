https://ria.ru/20230722/bas-1885650049.html
В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС
В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС - РИА Новости, 22.07.2023
В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС
Минобрнауки России планирует, что в 2025 году около 40 тысяч студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T10:04
2023-07-22T10:04
2023-07-22T10:04
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобрнауки России планирует, что в 2025 году около 40 тысяч студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030 году - около 180 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м ‒ уже около 180 тысяч студентов", - говорится в сообщении. В министерстве также отметили, что образовательные модули в рамках запланированного к реализации Федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" будут разрабатываться и актуализироваться ежегодно при участии федеральных учебно-методических объединений и образовательных организаций высшего образования. Добавляется, что сейчас в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС, вузы имеют право разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда, конкретного работодателя, таким образом, они могут готовить специалистов, обладающих достаточными компетенциями для работы в данной сфере. Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения. Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.
https://ria.ru/20230628/bespilotniki-1880863616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС
Минобрнауки в 2025 году планирует обучать 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобрнауки России планирует, что в 2025 году около 40 тысяч студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030 году - около 180 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м ‒ уже около 180 тысяч студентов", - говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что образовательные модули в рамках запланированного к реализации Федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" будут разрабатываться и актуализироваться ежегодно при участии федеральных учебно-методических объединений и образовательных организаций высшего образования.
Добавляется, что сейчас в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС, вузы имеют право разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда, конкретного работодателя, таким образом, они могут готовить специалистов, обладающих достаточными компетенциями для работы в данной сфере.
Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.
Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.
Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации