https://ria.ru/20230722/bas-1885650049.html

В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС

В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС - РИА Новости, 22.07.2023

В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС

Минобрнауки России планирует, что в 2025 году около 40 тысяч студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T10:04

2023-07-22T10:04

2023-07-22T10:04

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобрнауки России планирует, что в 2025 году около 40 тысяч студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030 году - около 180 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м ‒ уже около 180 тысяч студентов", - говорится в сообщении. В министерстве также отметили, что образовательные модули в рамках запланированного к реализации Федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" будут разрабатываться и актуализироваться ежегодно при участии федеральных учебно-методических объединений и образовательных организаций высшего образования. Добавляется, что сейчас в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС, вузы имеют право разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда, конкретного работодателя, таким образом, они могут готовить специалистов, обладающих достаточными компетенциями для работы в данной сфере. Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения. Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

https://ria.ru/20230628/bespilotniki-1880863616.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)