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Минобрнауки пообещало закрыть проблему с кадрами в сфере БАС - РИА Новости, 22.07.2023
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09:07 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/bas-1885644002.html
Минобрнауки пообещало закрыть проблему с кадрами в сфере БАС
Минобрнауки пообещало закрыть проблему с кадрами в сфере БАС - РИА Новости, 22.07.2023
Минобрнауки пообещало закрыть проблему с кадрами в сфере БАС
Проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов для этой отрасли в вузах, сообщили... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:07
2023-07-22T09:07
россия
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов для этой отрасли в вузах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России. "С учетом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что проводимая работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала. Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения. Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.
https://na.ria.ru/20230711/minobrnauki-1883502705.html
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россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Минобрнауки пообещало закрыть проблему с кадрами в сфере БАС

Минобрнауки: проблема с кадрами в сфере БАС будет закрыта благодаря подготовке студентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов для этой отрасли в вузах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
"С учетом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что проводимая работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.
Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.
Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.
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