https://ria.ru/20230722/bas-1885644002.html

Минобрнауки пообещало закрыть проблему с кадрами в сфере БАС

Минобрнауки пообещало закрыть проблему с кадрами в сфере БАС - РИА Новости, 22.07.2023

Минобрнауки пообещало закрыть проблему с кадрами в сфере БАС

Проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов для этой отрасли в вузах, сообщили... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T09:07

2023-07-22T09:07

2023-07-22T09:07

россия

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов для этой отрасли в вузах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России. "С учетом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что проводимая работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала. Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения. Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

https://na.ria.ru/20230711/minobrnauki-1883502705.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)