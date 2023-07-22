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Небо Москвы: первое поражение гитлеровской авиации

Небо Москвы: первое поражение гитлеровской авиации - РИА Новости, 22.07.2023

Небо Москвы: первое поражение гитлеровской авиации

Первый массированный авианалет на Москву был совершен 22 июля 1941 года.

2023-07-22T14:28

2023-07-22T14:28

2023-07-22T14:28

видео

великая отечественная война (1941-1945)

москва

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На столицу немцы направили 220 самолетов. Для первой атаки выбрали Кремль, ГЭС-1 на Раушской набережной, вокзалы и мосты. Но к тому времени полностью завершилось развертывание Московской зоны ПВО. Свыше 500 постов воздушного наблюдения, оповещения и связи в 200-250 километрах от центра города заранее сообщали в штаб о приближении вражеской авиации, и истребители успевали на перехват. Вражеские бомбардировщики наткнулись на стену заградительного огня. Только половина из 220 самолетов сумели выйти на боевой курс и сбросить бомбы по целям. Остальные, скинув снаряды на подмосковные лесам и поля, повернули назад.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Небо Москвы: первое поражение гитлеровской авиации Первый массированный авианалет на Москву был совершен 22 июля 1941 года. На столицу немцы направили 220 самолетов. Для первой атаки выбрали Кремль, ГЭС-1 на Раушской набережной, вокзалы и мосты. Но к тому времени полностью завершилось развертывание Московской зоны ПВО. Свыше 500 постов воздушного наблюдения, оповещения и связи в 200-250 километрах от центра города заранее сообщали в штаб о приближении вражеской авиации, и истребители успевали на перехват. Вражеские бомбардировщики наткнулись на стену заградительного огня. Только половина из 220 самолетов сумели выйти на боевой курс и сбросить бомбы по целям. Остальные, скинув снаряды на подмосковные лесам и поля, повернули назад. 2023-07-22T14:28 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

видео, великая отечественная война (1941-1945), москва, видео