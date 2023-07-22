https://ria.ru/20230722/aviatsiya-1885678422.html
Небо Москвы: первое поражение гитлеровской авиации
Небо Москвы: первое поражение гитлеровской авиации - РИА Новости, 22.07.2023
Небо Москвы: первое поражение гитлеровской авиации
Первый массированный авианалет на Москву был совершен 22 июля 1941 года.
2023-07-22T14:28
2023-07-22T14:28
2023-07-22T14:28
видео
великая отечественная война (1941-1945)
москва
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На столицу немцы направили 220 самолетов. Для первой атаки выбрали Кремль, ГЭС-1 на Раушской набережной, вокзалы и мосты. Но к тому времени полностью завершилось развертывание Московской зоны ПВО. Свыше 500 постов воздушного наблюдения, оповещения и связи в 200-250 километрах от центра города заранее сообщали в штаб о приближении вражеской авиации, и истребители успевали на перехват. Вражеские бомбардировщики наткнулись на стену заградительного огня. Только половина из 220 самолетов сумели выйти на боевой курс и сбросить бомбы по целям. Остальные, скинув снаряды на подмосковные лесам и поля, повернули назад.
москва
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небо Москвы: первое поражение гитлеровской авиации
Первый массированный авианалет на Москву был совершен 22 июля 1941 года. На столицу немцы направили 220 самолетов. Для первой атаки выбрали Кремль, ГЭС-1 на Раушской набережной, вокзалы и мосты. Но к тому времени полностью завершилось развертывание Московской зоны ПВО. Свыше 500 постов воздушного наблюдения, оповещения и связи в 200-250 километрах от центра города заранее сообщали в штаб о приближении вражеской авиации, и истребители успевали на перехват. Вражеские бомбардировщики наткнулись на стену заградительного огня. Только половина из 220 самолетов сумели выйти на боевой курс и сбросить бомбы по целям. Остальные, скинув снаряды на подмосковные лесам и поля, повернули назад.
2023-07-22T14:28
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, великая отечественная война (1941-1945), москва, видео
Видео, Великая Отечественная война (1941-1945), Москва
Небо Москвы: первое поражение гитлеровской авиации
Первый массированный авианалет на Москву был совершен 22 июля 1941 года.