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Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра - РИА Новости, 22.07.2023
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19:04 22.07.2023 (обновлено: 19:05 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/avariya-1885721701.html
Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра
Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра - РИА Новости, 22.07.2023
Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра
Прокуратура Москвы опубликовала видео внутри подтопленных помещений торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:04
2023-07-22T19:05
происшествия
москва
сергей собянин
людмила нефедова
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала видео внутри подтопленных помещений торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, известно о четырех погибших. Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что все четверо погибших при прорыве трубы в столичном ТЦ "Времена года" - женщины. "Прокуроры продолжают работу на месте происшествия", - говорится в комментарии к видео.
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Подтопленные помещения ТЦ "Времена года". Кадры Прокураторы Москвы
Прокуратора Москвы опубликовала видео подтопленных помещений ТЦ "Времена года"
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происшествия, москва, сергей собянин, людмила нефедова, прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Людмила Нефедова, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра

Прокуратура Москвы опубликовала видео подтопленных помещений ТЦ "Времена года"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала видео внутри подтопленных помещений торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, известно о четырех погибших. Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что все четверо погибших при прорыве трубы в столичном ТЦ "Времена года" - женщины.
«
"Прокуроры продолжают работу на месте происшествия", - говорится в комментарии к видео.
Автомобили экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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ПроисшествияМоскваСергей СобянинЛюдмила НефедоваПрорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
 
 
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