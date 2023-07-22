https://ria.ru/20230722/avariya-1885721701.html

Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра

Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра - РИА Новости, 22.07.2023

Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра

Прокуратура Москвы опубликовала видео внутри подтопленных помещений торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:04

2023-07-22T19:04

2023-07-22T19:05

происшествия

москва

сергей собянин

людмила нефедова

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала видео внутри подтопленных помещений торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, известно о четырех погибших. Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что все четверо погибших при прорыве трубы в столичном ТЦ "Времена года" - женщины. "Прокуроры продолжают работу на месте происшествия", - говорится в комментарии к видео.

https://ria.ru/20230722/avariya-1885713514.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подтопленные помещения ТЦ "Времена года". Кадры Прокураторы Москвы Прокуратора Москвы опубликовала видео подтопленных помещений ТЦ "Времена года" 2023-07-22T19:04 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, сергей собянин, людмила нефедова, прорыв трубы в тц "времена года" в москве