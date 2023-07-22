https://ria.ru/20230722/avariya-1885721701.html
Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра
Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра - РИА Новости, 22.07.2023
Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра
Прокуратура Москвы опубликовала видео внутри подтопленных помещений торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:04
2023-07-22T19:04
2023-07-22T19:05
происшествия
москва
сергей собянин
людмила нефедова
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала видео внутри подтопленных помещений торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, известно о четырех погибших. Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что все четверо погибших при прорыве трубы в столичном ТЦ "Времена года" - женщины. "Прокуроры продолжают работу на месте происшествия", - говорится в комментарии к видео.
https://ria.ru/20230722/avariya-1885713514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подтопленные помещения ТЦ "Времена года". Кадры Прокураторы Москвы
Прокуратора Москвы опубликовала видео подтопленных помещений ТЦ "Времена года"
2023-07-22T19:04
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей собянин, людмила нефедова, прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Людмила Нефедова, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Прокуратура Москвы опубликовала кадры затопленного торгового центра
Прокуратура Москвы опубликовала видео подтопленных помещений ТЦ "Времена года"