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Городские службы устраняют последствия крупной аварии в московском ТЦ - РИА Новости, 22.07.2023
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17:08 22.07.2023 (обновлено: 17:53 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/avariya-1885705792.html
Городские службы устраняют последствия крупной аварии в московском ТЦ
Городские службы устраняют последствия крупной аварии в московском ТЦ - РИА Новости, 22.07.2023
Городские службы устраняют последствия крупной аварии в московском ТЦ
Городские службы Москвы проводят работы по устранению горячей воды в ТЦ "Времена года", по предварительным данным, пострадало пять человек, всем оказывается... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:08
2023-07-22T17:53
происшествия
кутузовский проспект
моэк
москва
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят работы по устранению горячей воды в ТЦ "Времена года", по предварительным данным, пострадало пять человек, всем оказывается оперативная медицинская помощь, сообщили РИА Новости в ПАО "МОЭК". Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" пострадали три человека. Еще 18 человек пока еще отрезаны от выхода, но они находятся "в безопасном помещении". "Городские службы проводят работы по адресу Кутузовский проспект 48с1 (ТЦ "Времена года") по устранению вытекания горячей воды, произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру", - сообщили в МОЭК. Там отметили, что, по предварительным данным, пострадали пять человек. "Всем оказывается оперативная медицинская помощь. Все службы городского хозяйства работают на месте аварии", - говорится в сообщении.
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происшествия, кутузовский проспект, моэк, москва, прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Кутузовский проспект, МОЭК, Москва, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Городские службы устраняют последствия крупной аварии в московском ТЦ

Городские службы Москвы устраняют последствия прорыва в торговом центре "Времена года"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят работы по устранению горячей воды в ТЦ "Времена года", по предварительным данным, пострадало пять человек, всем оказывается оперативная медицинская помощь, сообщили РИА Новости в ПАО "МОЭК".
Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" пострадали три человека. Еще 18 человек пока еще отрезаны от выхода, но они находятся "в безопасном помещении".
«
"Городские службы проводят работы по адресу Кутузовский проспект 48с1 (ТЦ "Времена года") по устранению вытекания горячей воды, произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру", - сообщили в МОЭК.
Там отметили, что, по предварительным данным, пострадали пять человек.
"Всем оказывается оперативная медицинская помощь. Все службы городского хозяйства работают на месте аварии", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКутузовский проспектМОЭКМоскваПрорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
 
 
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