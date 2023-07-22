https://ria.ru/20230722/ataki-1885672336.html
ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении
ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.07.2023
ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила семь атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:49
2023-07-22T13:49
2023-07-22T13:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила семь атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Новодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сообщили в Минобороны. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 21-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ковалевки в ЛНР, Терн и Ямполовки в ДНР. Также в районе Червоной Дибровы в ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательная группы. "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230722/ukraina-1885657774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили семь атак украинских войск на Краснолиманском направлении