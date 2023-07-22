https://ria.ru/20230722/ataki-1885672336.html

ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении

ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.07.2023

ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила семь атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:49

2023-07-22T13:49

2023-07-22T13:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила семь атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Новодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сообщили в Минобороны. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 21-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ковалевки в ЛНР, Терн и Ямполовки в ДНР. Также в районе Червоной Дибровы в ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательная группы. "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230722/ukraina-1885657774.html

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, россия, безопасность